Samsung spustil One UI 3.0 developer beta program pro Galaxy S20

Poté, co Google vypustil Android 11 pro všechny telefony Pixel 2 a novější se začínají přidávat i další výrobci. Samsung právě spustil One UI 3.0 developer beta program pro Galaxy S20, prozatím v Jižní Koreji a USA. Vývojáři si tak mohou vyzkoušet své aplikace na novém systému.

One UI 3.0 developer beta na S20 spuštěna

Na Samsung Galaxy Note 20 dorazí tento program o něco později. Původně se sice plánovalo, že se spustí ve stejný čas, ovšem na straně Samsungu nastal zřejmě nějaký problém. Aktuálně je tedy program dostupný na telefony Galaxy S20, Galaxy S20 Plus a Galaxy S20 Ultra. One UI 3.0 je postaveno na Androidu 11 a v současné době nevíme, kdy by se systému dočkají i běžní uživatelé.

Pokud má vývojář o developer betu zájem, musí o ní požádat a Samsung se na základě toho, na co ji potřebuje rozhodne, zda mu ji uvolní nebo ne.

