Společnost Omate představila svůj první chytrý prsten

Ice Ring umí měřit spánek, tep, stres i sportovní aktivity

Je tvořen z titanové slitiny, cena je přitom poměrně nízká

Francouzská společnost Omate, která v minulosti vytvořila například chytré hodinky, právě představila nový chytrý prsten s názvem Ice Ring. Nabízí hromadu funkcí, vizuálně se (možná až příliš) nápadně podobá Oura Ringu, ale stojí podstatně méně. Už nyní je navíc k dostání v Evropě.

Ice Ring je vyroben z titanové slitiny a má všechny funkce, které byste od něj očekávali. Umí samozřejmě sledovat spánek a to hned ve čtyřech fázích – hluboký, lehký, REM a probuzení. Stejně jako Oura, i počin od Omate nabízí doprovodnou aplikaci, která vám vyobrazí skóre (0-100) vašeho spánku. Měří pochopitelně také srdeční frekvenci a saturaci kyslíku v krvi, v neposlední řadě ale umí zobrazit také stres či krevní tlak, což nebývá u chytrých prstenů úplně běžné.

Stejně tak nebývá standardem podpora sportovních aktivit, Ice Ring změří běh, ale také cyklistiku či plavání, outdoorové aktivity pak můžete zaznamenávat skrz váš telefon. Musíte mít nainstalované jen Google Mapy a mobil musí podporovat GPS. Ta je ale dnes součástí i těch nejlevnějších kousků.

Co se specifikací týče, prsten má uvnitř čip Goodix GR5515GGBD, na který spoléhají některé levnější hodinky, úložiště je pak 1 MB a slouží jen pro zápis dat, které se pak skrz Bluetooth 5.1 dostanou do telefonu. Nechybí ochrana IP68 a 20mAh baterie prý vydrží 4-6 při normálním používání. Do plna ji případně dobijete za půl hodinky. Prsten je k dispozici ve zlaté, stříbrné a matné černé verzi a vychází na 199 EUR, což je asi 4 900 korun. V tuto chvíli jej můžete pořídit ve Francii přes e-shopy Ice-Watch a Louis Pion, zatím není jasné, kdy jej výrobce začne rozesílat i do ostatních zemí.

Máte zkušenosti s chytrými prsteny?

Zdroj: GSMArena