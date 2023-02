A další do řady. Takto se poodhalil ohebný Tecno Phantom V Fold

Postupně se začíná dít to, na co čekala spousta fanoušků kreativních řešení konstrukce mobilních telefonů. Společnosti Samsung se podařilo prorazit hráz a nyní sledujeme, jak jedna značka za druhou představuje a uvádí na trh své vlastní flexibilní telefony s ohebnými displeji. Pár dní nazpět například čínský Honor oznámil, že začne v Evropě prodávat model Magic Vs. Nový ohebný telefon pak můžeme očekávat také od značky Tecno. Základní vzhled modelu s odhadovaným názvem Tecno Phantom V Fold nyní poodhalily uniklé fotky.

Jak název i fotografie napovídají, mělo by jít o telefon s horizontálním rozevíráním. I když je mobil evidentně umístěn do robustního a také dost nevzhledného obalu, jde ze snímků odhalit například pant nebo uspořádání zadních fotoaparátů. Tři objektivy tu doplňuje LED blesk.

Zajímavé je, že stejný design zad ukázalo Tecno v případě konceptu skládacího a rolovacího mobilu Phantom Vision V. Firma evidentně stanovila jednotný styl a nyní si asi můžeme počkat, až se od ohebných telefonů dostane k dalšímu evolučnímu kroku. Mobil Tecno Phantom V Fold prý přitom není hudbou daleké budoucnosti, jelikož má být uveden již 28. února minimálně v Indii.

Jak zatím vnímáte ohebné telefony?

Zdroj: gizmo