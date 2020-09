Má Samsung ještě co skrývat? Uniká oficiální video Galaxy S20 FE

Samsung představí svůj nejočekávanější telefon posledních týdnů už zítra. Nyní navíc uniká oficiální video Galaxy S20 FE, takže je potvrzen také design a další klíčové vlastnosti. Konkrétně toto video se zaměřuje na fotoaparáty a baterii, kromě něj však uniklo také hands-on video, kde si telefon můžeme prohlédnout v plné kráse.

Uniká oficiální video Galaxy S20 FE

Je zajímavé, že Samsung v tomto promo videu nikde nezmínil čipset, takže stále není jasné, zda bude obsahovat Snapdragon 865, nebo Exynos 990. Mezi hlavní přednosti fotoaparátu patří 30x Space Zoom, Single Take AI a také Night Mode.

Samsung S20 FE Promo Video. pic.twitter.com/8G7o1WYka0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2020

Co se týče baterie, ta bude mít kapacitu 4 500 mAh a Samsung u ní zmínil dlouhou výdrž a rychlé nabíjení. Video však nezachází do větších podrobností, takže například rychlost nabíjení je zatím neznámá. Jak jsme již zmínili, uniká také hands-on video. Tam leaker ukazuje klíčové vlastnosti a také porovnává velikosti. Mezi Galaxy S20 FE dal klasickou Galaxy S20 a Galaxy S20 Plus. Můžeme vidět, že je telefon někde uprostřed, jak se původně spekulovalo.

Samsung Galaxy S20 FE – Official Hands On (Leak)

Co na telefon říkáte? Líbí se vám?