Blíží se odolný Samsung! Jaký bude Galaxy XCover 7?

Odolné mobilní telefony to na trhu nemají úplně jednoduché. Zvlášť v době, kdy certifikaci IP nabízí řada přístrojů střední třídy… Ale mechanická odolnost například proti pádům je přece jenom o něčem jiném, tam to zkrátka chce pořádný telefon odpovídající konstrukce.

Volné místo na trhu se snaží obsadit Caterpillar a vzhledem k původnímu oboru jeho podnikání to nikoho nepřekvapí. Svůj kousek koláče ale pevně drží Samsung, který už brzy oživí své portfolio chytrých odolných telefonů. Galaxy Xcover 7 se už blíží…

Poprvé jsme o chystané novince psali před měsícem, tehdy se na internetu objevily první snímky tohoto přístroje. A nevypadá úplně špatně, tedy pokud se na to díváme optikou odolných telefonů. Teď už víme něco málo více o jeho výbavě. Ta by se proti předchůdcům měla o malinko posunout kupředu, výrazné změny ale neočekávejte ani v roce 2024. Tady zkrátka nadále bude hrát prim kvalitní odolná konstrukce, která snese bez problémů nešetrné zacházení.

Samsung Galaxy Xcover 7 w/ 6.6in FHD+ screen, 6/128GB coming in at a sub 400 Euro price point, it seems. Def nice for a rugged device like this.

— Roland Quandt (@rquandt) December 22, 2023