Zamyšlení: Co jsme si před 10 či 20 lety (ne)dokázali u mobilů představit?

Jak by asi mohly vypadat telefony za deset nebo dvacet let? A co všechno by mohly umět? Každý fanoušek moderní techniky si tyto otázky určitě jednou za čas opakuje a rovnou si na ně zkouší odpovědět. My ve Světě Androida pochopitelně děláme to samé a patříme mezi nadšence, kteří se těší, co budoucnost mobilů přinese. Různých prognostických zamyšlení je na každém rohu velká spousta, tak na to nyní na pár minut zkusme jít opačně. Vzpomenete si, co jste mobilům do budoucna věštili před deseti či dvaceti lety? A zvládnete posoudit, jak moc se nakonec vámi odhadovaný vývoj mobilů nakonec potvrdil či nepotvrdil?

Spousty inspirace a nadějí v tomto ohledu poskytují nejen fanouškům, ale také vynálezcům a inženýrům autoři sci-fi knih, seriálů a filmů. Například seriál Black Mirror asi není potřeba nijak moc připomínat, i když většinu scénářů spíš zažít nechceme. Ten je každopádně věnovaný budoucnosti, která nás teprve čeká. Co ale třeba takový původní Iron Man, ještě starší Minority Report nebo další díla sahající hlouběji do historie? Také jste se ztotožnili třeba s představou používání průhledného mobilu, ze kterého švihnutím prstů “přehodíte” obsah na obří panel? A říkali jste si u toho “jo, tohle nás brzo čeká”? Určitě jste nebyli sami. Co z toho se povedlo?

Zhmotnil se (už) odhadovaný vývoj mobilů?

Vzhledem k raketové rychlosti vymýšlení nových technologií, vylepšování těch starších a také snaze překonávat konkurenci něčím novým, klidně nevyzkoušeným a experimentálním, toho zvládají dnešní telefony opravdu hodně. Že bude každý rok o několik desítek procent posunuta hranice výkonu, to asi velké překvapení není. Čekali jste ale, že telefony jednou dorazí do okamžiku, kdy je bez problému připojíme k periferiím a uděláme z nich mozek “tradiční” počítačové sestavy? Pokroky v tomto směru smazávají mezi PC a mobily nejvýznamnější rozdíly a možná stojíme na hranici, za kterou je ústup počítačů v podobě, kterou nyní považujeme za běžnou. V tomto se tedy Iron Man nepletl, i když po vizuální stránce je film stále o dost optimističtější.

I jeden další revoluční prvek je z mého pohledu trochu za očekáváními, které před dekádami vyvstaly. Zatímco největší a nejlepší výrobci posílají na trh luxusní flexibilní mobily s možností ohybu displej kolem (resp. uvnitř) jednoho pantu, určitě by se našla spousta proroků, kteří si desetiletku začínající rokem 2020 představovali s rolovacími telefony v kapse pomalu každého druhého člověka. Vidíte to podobně? Pak se asi shodneme na tom, že v porovnání se všemi ostatními prvky se dost pomalu vyvíjejí baterie. Je oprávněnou otázkou, jestli to není způsobeno třeba tlakem různých zájmových skupin (což by se možná dalo říct právě i o těch displejích), ale revolučních bateriových patentů už “zahučelo” v šuplících tolik, že uživatele musí zákonitě mrzet, že se za vyšší standard stále považuje jen 5000mAh akumulátor.

Předvádí se foťáky, asistenti a špičkové hry

Pojďme se ale posunout i k pozitivním překvapením, která odhadovaný vývoj mobilů nejen plní, ale překonávají. Tedy alespoň z mého pohledu. Asi bych nikdy neřekl, že se na zádech mobilů někdy objeví tolik objektivů a že se ze smartphonů stanou tak dobré stroje na focení. Postupně se dokonce dostáváme do fáze, kdy budou čočky zase ubývat a nahradí je jedna tekutá. V oblasti focení se výrobci hodně snaží a odvádějí parádní práci. Zrcadlovky se ale asi o svou pozici bát nemusejí, zákony optiky jsou v některých věcech neoblomné. Když se zase vrátím k Iron Manovi, tak možná nejvýraznějším prvkem, který se váže na současný svět mobilů, je chytrý asistent. V různých podobách a s různými jmény už ho provozuje několik společností a v této oblasti si skoro můžeme udělat fajfku.

Pak jsou tu samozřejmě multimediální výstřelky jako VR nebo třeba fenomén cloudového hraní. To úplně neleží na bedrech telefonu (což je i podstata tohoto nápadu), ale úzce souvisí právě i se zdokonalením mobilních sítí. Kdo by dal před lety ruku do ohně za to, že na obdélníčku, který schováme do kapsy, půjde spustit a hrát i nejvýkonnější počítačová či konzolová hra? Sice technicky zprostředkovaně, ale se stejným výsledkem pro samotného hráče. V závěsu jsou věci jako komplexní multitasking, živé překlady textů či audia, ovládání chytrých domácností nebo párování s nositelnou elektronikou. Plus prvky, které nemusí vnímat běžný uživatel, ale pomáhají například handicapovaným lidem či specialistům v různých oborech. I oni si mohli před lety pokládat otázku, jestli jim mobily mají jak usnadnit či zpříjemnit život.

Co jste telefonům prorokovali před 10 a 20 lety?

