Mladík si myslel, že objednává iPhone. Podívejte se, co mu dorazilo

Objednávat exkluzivní zboží z pochybných internetových obchodů, které chtějí za produkt podezřele nízkou částku, se v drtivé většině případů nevyplácí. V lepším případě se vám ani nepodaří dokončit objednávku. V tom horším pošlete i peníze a dostanete směšnou napodobeninu, něco úplně jiného, nebo… no… nic. Většina z nás by dost možná dokázala ve svém okolí najít někoho, kdo se nechal klamavou nabídkou ošálit. Přesně tuto situaci připomíná “případ” mladého Thajce, který si v e-shopu objednal (nebo si to alespoň myslel) levný iPhone a namísto něj mu dorazil kávový stolek ve tvaru tohoto mobilu.

Vtipné je, že v tomto případě nešlo o podfuk ze strany prodejce. Mladík si prostě jen pořádně nepřečetl popis produktu. Byl pak prý hodně překvapený, když mu dorazil balík, který byl skoro stejně vysoký jako on. Po rozbalení mu pak došlo i to, proč byl vysněný telefon tak levný a doprava tak drahá. V momentě, kdy by se asi ostatní studem raději propadli, se svou vlastní zbrklostí ošálený Thajec rozhodl pobavit ostatní. Historku o tom, jak objednal iPhone a místo něj mu dorazil stolek, umístil na na sociální sítě. I když v tomto případě nastala chyba jednoznačně na straně zákazníka, stále platí poučka: Čtěte pozorně popis produktů a dávejte si pozor, co přesně objednáváte. Abyste namísto potěšení z nového mobilu nemuseli hledat v bytě místo pro stolek.

Podařil se vám někdy podobný kousek?

Zdroj: odditycentral