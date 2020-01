Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Fake GPS Location PRO Adam P McNulty

Your Voice Calculator Pro ( Christmas Sale 🎄) SagarApps Solutions Bihar

Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet Cosmic Pie Design

secret letter pro - (Ad-free) Kechkoindustries

Boundo: System Tool Set Cliff Liu

Star Rover - Stargazing Guide EEFan Inc.

Augustro Music Player Augustro

Cleaner by Augustro Augustro

RAM & Game Booster by Augustro Augustro

Hry zdarma

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) AppSoGreat

Stone Of Souls EGProject

Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game UbiMob

IQ Test - Premium IQ Test HighSpark Mobi

Riddle Me 2019 - A Riddles game Eggies

Cannon Master VIP RETRO BOX

Mystic Guardian VIP : Old School Action RPG Buff Studio Co.,Ltd.

Sword Knights : Idle RPG (Premium) Honeydew Games

Superhero War Premium: Robot Fight - Action RPG UbiMob

Cartoon Dungeon VIP : Age of cartoon DAERISOFT

Stories: Escape from Paradise TeslaGames Global

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

