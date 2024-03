Obchod Play 39.9 má funkce, které svět neviděl. Už zase!

Obchod Play se každý měsíc naučí něco nového, vývojáři o aplikaci pečují skvěle

Některé oznámené funkce jsou ale těžko k nalezení případně chybí úplně

Obchod Play 39.9 má několik funkcí, které zákazníci ještě neviděli

Už před několika měsíci se Obchod Play měl naučit vzdálenou správu aplikací, přes dvě oznámení ale funkce až do současnosti v telefonech dostupná není. V únoru vývojáři oznámili hned dvě nové verze Obchodu Play, v obou případech nechyběla ani informace o novinkách, které se v těchto verzích nachází.

Obě verze jsem postupně do jednoho ze svých telefonů nainstaloval. Co mají společné? Nic nového jsem v aktuální verzi aplikace nenašel, přestože Obchod Play 39.9 mám nainstalovaný. Co se měl Obchod Play naučit tentokráte a opět to nakonec neumí?

Samotní vývojáři na svých stránkách zmiňují novou funkci, která umožňuje nainstalovat kolekci základních aplikací najednou. Vyzkoušel jsem několik pravděpodobných scénářů, v rámci kterých by se nová funkce nějakým způsobem mohla hodit (například telefon, ve kterém mám nainstalovaný pouze Obchod Play, zatímco všechny ostatní Google aplikace chybí), ani jednou jsem ale nebyl úspěšný. Uvidíme, jak bude nakonec nová funkce implementována a jaké bude mít využití, zatím to je ale s velikým otazníkem.

Obchod Play je klíčovou součástí operačního systému Android a jsem rád, že na něm vývojáři neustále pracují. Určitě bych ale uvítal, kdyby se oznámené funkce v našich telefonech objevovaly o něco rychleji. Některé novinky jsou nedůležité drobnosti, na které si rádi počkáme. V jiných případech jsou ale nové verze Google aplikací výrazným posunem vpřed a je fajn, když je mají uživatelé k dispozici co nejdříve. Potřebu důkladného testování chápu, ale jsme lidé netrpěliví…

Už máte v telefonu Obchod Play 39.9?

Zdroj: Google