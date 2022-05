Dívejte, Google kompletně překopal webový Obchod Play

Velké prázdné plochy, více barev, zaoblená tlačítka, základní lehký nádech do zelena… to právě popisujeme nejen základní prvky designového stylu Material You, který přišel společně se systémem Android 12, ale už i o vzhledu webové verze Obchodu Google Play. Nevíme, zda šlo jednu z mnoha regionálních či jinak roztříděných vln zavádění, nebo o plošné přepnutí, ale oficiální zdroj her, aplikací a dalšího obsahu pro mobily nyní každopádně vypadá podstatně jinak.

Celá webová stránka se hodně proměnila nejen kvůli jiným barvám nebo tvarům, ale také v důsledku přemístění mnoha zažitých prvků. Hned úvodní stránka dává tušit, že skoro nic nezůstalo na svém původním místě. Pokud jste například byli zvyklí u horního okraje nacházet široké vyhledávací pole (my tedy rozhodně ano), budete se s ním muset rozloučit a zvyknout si na mnohem menší lupu vpravo nahoře. Je mnohem méně pohodlné se k vyhledávání dostat.

Úplně jinak vypadají také jednotlivé stránky s nabízenými položkami a jejich detaily po otevření. Na stránce s konkrétní aplikací je nyní velký prostor věnován úvodní fotografii či videu (pokud jsou od vývojáře k dispozici) a následuje popis, recenze, informace o verzi a novinky související s poslední aktualizací. Počet stažení, zdá se, zůstal ve stejných škálách jako doposud. V případě knih a filmů k až tak velkým změnám nedošlo.

Za příjemnou změnu se dá považovat čistější filtrovací submenu pod položkami Hry, Aplikace, Knihy, Filmy a Děti, která hlavně u her a aplikací umožňuje přesněji vyfiltrovat to pravé pro různá zařízení. V druhém případě třeba pro hodinky s Wear OS nebo systém Android Auto. Aplikace a hry pro děti v Obchodě stále mají filtr pro vyhledávání podle věkových kategorií.

Konec Google Pay. Přivítejte Google Wallet, vaší digitální šrajtofli čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Však si webový Obchod Google Play proklikejte sami a uvidíte, že se toho změnilo opravdu hodně. Dejte případně vědět, jestli už ho v tomto stavu máte déle, nebo se vám naopak do nového vzhledu zatím nepřepnul.

Co říkáte na nový vzhled stránek Google Play?