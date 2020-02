Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma

Learn Brazilian Portuguese MosaLingua Crea

80s Music Radio Pro GK Apps

QR and Barcode Scanner PRO Apps360 Team

Side Protect: Auto Touch Guard Chat++

Hry zdarma

Zombie Defence Premium : Tap Game Honeydew Peanut

Cat town (Tap RPG) - Premium Honeydew 1853

Man-Eating Plant VIP CaffeineMonster

Think Tap Turn - Brain Game Malkar Software

Dead Bunker 2 HD EGProject

Space Concept Sudoku suppART

[VIP] Cash Knight - Finding my manager (Idle RPG) SUPERCLAY Inc

Color Link Deluxe VIP ArtStorm

Live or Die: Zombie Survival Pro PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) Next Doors

XTeam VIP - Idle & Clicker RPG STORMX

