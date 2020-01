Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené po omezenou dobu zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Výběr redakce

Do dnešního výběru se nám dostala hra HEXASMASH • Wrecking Ball Physics Puzzle. Má celkem 180 levelů a jde o velmi návykovou záležitost, která zpříjemní jakoukoliv dlouhou chvíli. Princip hry spočívá v tom, že musíte rozbíjet zelené hexagony pomocí železné koule a to co nejméně pohyby, přičemž každý level je těžší. Hra normálně stojí 25 korun, takže něco málo ušetříte.

Aplikace zdarma

English for all! Pro Vitaly Nosov

Top Scanner Pro - Document Scanner FreeSpace

Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher ) KEICE SOFT

ProGo App - Productive goals ProGo

Hry zdarma

HEXASMASH • Wrecking Ball Physics Puzzle errorsevendev

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game Next Doors

Slayer Bizarre Shmup PRO (digital space shooter) Brazoss Mobile Oggk

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles Zala Games

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game UbiMob

Sudden Warrior Plus (Tap RPG) Honeydew Peanut

Blu Escape - Hardcore Platformer ANATA

Magnet Balls Pro crazy owl

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG DrukHigh

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile Dude Soft

Archery Physics Shooting Challenge KM Technology

Project Archery : Shoot Apples With Physics KM Technology

Sudoku Deluxe VIP ArtStorm

Vybrali jste některou aplikaci či hru zdarma?

Zdroj: androidpolice.com