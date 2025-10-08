Novinka od O2: Smart Box s Wi-Fi Mesh pokryje každý kout bytu! Může stát jen 49 Kč měsíčně Hlavní stránka Zprávičky O2 uvádí Smart Box Optic + Booster s funkcí Wi-Fi Mesh pro pokrytí celé domácnosti bez slepých míst Podporuje Wi-Fi 6, zabezpečení WPA3 a propojení až 4 dalších jednotek do jedné automatické sítě Cena 99 Kč/měsíc jako hlavní jednotka nebo 49 Kč/měsíc jako mesh rozšíření, instalace svépomocí s AR aplikací Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Máte gigabitový internet, ale Wi-Fi na druhém konci bytu je tragicky pomalá? To je běžný problém větších bytů a domů. Jeden router prostě nestačí pokrýt všechny místnosti, a tak se běžně stává, že máte doma přípojku na 500 Mb/s, ale ve vzdálené ložnici nebo kuchyni se připojujete rychlostí jako kdybyste tahali data přes telefonní kabel. O2 na to teď přichází s řešením – novým Smart Boxem Optic + Booster, který díky funkci Wi-Fi Mesh vytvoří souvislé pokrytí v každém koutě domácnosti. Problém nemusí být přípojka, ale router Co je Wi-Fi Mesh a proč funguje Co umí nový Smart Box Optic + Booster Instalace s rozšířenou realitou Dva způsoby využití Kolik novinka stojí? Problém nemusí být přípojka, ale router Operátoři masivně investují do optických sítí a u O2 si už polovina zákazníků pořizuje internet s rychlostí 250 Mb/s a vyšší. Zároveň třetina českých domácností má k Wi-Fi připojeno více než pět zařízení – telefony, notebooky, tablety, chytré televize, herní konzole. A jejich počet dál roste. Jak říká Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2: „Pro uživatele je kvalita domácího internetu spojena hlavně se silou Wi-Fi signálu a dobrým pokrytím. Tu ale neurčuje pouze samotná přípojka – zásadní vliv má i hardware, tedy koncové zařízení v domácnosti. Ten bývá častým zdrojem problémů se stabilitou a rychlostí připojení.“ Jinými slovy: limitem už není to, kolik megabitů vám operátor dodá do bytu, ale to, jak dobře to váš router rozvede dál. A právě tady přichází na scénu Wi-Fi Mesh. Co je Wi-Fi Mesh a proč funguje O2 Mesh je chytrá síťová funkce, která propojí více Smart Boxů do jedné společné Wi-Fi sítě. Funguje to jednoduše: pořídíte si dvě nebo více jednotek, rozmístíte je po domě a spárujete v aplikaci Moje O2. Krabičky se automaticky propojí a vytvoří jednu síť s jedním názvem. Klíčová výhoda? Váš telefon nebo notebook se vždy automaticky připojí k té jednotce, která poskytne nejrychlejší možné spojení. Nemusíte nic přepínat, nemusíte mít v telefonu uložené tři různé Wi-Fi sítě. Prostě se pohybujete po bytě a síť se stará o to, abyste měli stabilní a rychlé připojení. K hlavní jednotce lze připojit až čtyři další zařízení. Co umí nový Smart Box Optic + Booster Nový Booster není jen hloupý zesilovač signálu. Jde o plnohodnotné zařízení s Wi-Fi 6, které zvládne gigabitové rychlosti a větší kapacitu pro více připojených zařízení najednou. Podporuje nejmodernější zabezpečení WPA3 a má USB port – můžete k němu připojit síťový disk nebo zajistit záložní připojení přes mobilní síť. Zajímavý detail: na displeji ukazuje čas, předpověď počasí a informaci o tom, kdo má dnes svátek. Není to funkce, která by vás přesvědčila ke koupi, ale je to příjemný bonus. V aplikaci Moje O2 najdete funkci Večerka, která umožňuje nastavit bezpečný pohyb dětí na internetu, a kompletní správu všech připojených zařízení. Všechno na jednom místě, bez nutnosti se hrabat v temných zákoutích webového rozhraní routeru. Instalace s rozšířenou realitou Kam umístit další jednotku, abyste měli optimální pokrytí? O2 na to přichází s chytrým řešením – v aplikaci Moje O2 najdete funkci AR Wi-Fi, která pomocí rozšířené reality zobrazí v dané místnosti kvalitu signálu. Barevná vizualizace ukáže, kde je signál slabší (bílé tečky) a kam je vhodné přidat další jednotku (modré tečky). Dva způsoby využití Smart Box Optic + Booster můžete použít dvěma způsoby. Buď jako samostatnou hlavní jednotku (pokud si teprve pořizujete internet nebo chcete nahradit starší modem), nebo jako přídavnou mesh jednotku k existujícímu Smart Boxu. Připojení je jednoduché – buď kabelem, nebo přes Wi-Fi. Zařízení se samo spáruje s ostatními a vytvoří souvislou síť. Kolik novinka stojí? Cena nového Smart Boxu Optic + Booster je 99 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců (nebo 5 940 Kč při jednorázové platbě), pokud ho pořizujete jako hlavní jednotku. Pokud už jeden Smart Box máte a chcete přidat další do mesh sítě, vyjde vás to na zvýhodněných 49 Kč měsíčně. Pro koho je to řešení? Prakticky pro každého, kdo bydlí ve větším bytě nebo domě a trápí ho slabý signál v některých místnostech. Pokud máte třípokojový byt (nebo větší) a router stojí v jedné místnosti, pravděpodobně znáte ten pocit, když se Wi-Fi ve vedlejší místnosti drolí na kousky. A pokud máte dům, je mesh síť prakticky nutnost. Wi-Fi 7 přestává být luxus. Xiaomi přichází s mesh sadou, která stojí zlomek konkurence (recenze) Jakub Kárník Recenze, Ostatní recenze Jakub Kárník Recenze, Ostatní recenze O2 samozřejmě není jediným výrobcem, kdo toto řešení nabízí. Nedávno jsme například testovali Xiaomi BE3600 Pro mesh síť a podobná řešení najdete i u ASUS nebo TP-Link. Výhoda operátorského řešení od O2 je však v tom, že je postavené přímo na míru jejich infrastruktuře a zákazníci mají vše pod jednou střechou – hardware, software i podporu. Trápí vás doma slabý Wi-Fi signál? Nebo vám jeden router stačí? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…