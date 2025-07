Wi-Fi 7 přestává být luxus. Xiaomi přichází s mesh sadou, která stojí zlomek konkurence (recenze)

Než jsem se pustil do testování Xiaomi BE3600 Pro, byl jsem upřímně skeptický. Nový standard Wi-Fi 7 byl (až na výjimky, mimochodem třeba právě od Xiaomi) dosud doménou prémiových routerů s cenou přesahující 5 tisíc, a tady najednou čínský výrobce přichází s mesh sadou, která slibuje pokrytí celého domu za cenu jednoho. Po měsíci používání musím říct, že můj skepticismus byl naprosto zbytečný – tahle nenápadná krabička změnila moje domácí připojení k nepoznání.

Rozbalení: konečně router, který nevypadá jako mimozemská loď

První, co mě u BE3600 Pro příjemně překvapilo, byl design. Zatímco konkurence často sází na agresivní vzhled plný ostrých hran a svítících „herních“ prvků, Xiaomi se drží minimalistické linie. Zaoblené černé tělo s polomatným povrchem působí decentně a zapadne do každého interiéru. V mém obývacím pokoji ho nikdo ani nezaregistroval, dokud jsem na něj neupozornil – a to považuji za plus.

Sada obsahuje tři fyzicky identické routery (hlavní a dva vedlejší), tři napájecí adaptéry a jeden ethernetový kabel. Na zadní straně každého routeru najdete čtyři síťové porty – jeden podporující rychlost 2,5 Gb/s a tři standardní gigabitové. Tohle vybavení je v dané cenové kategorii nadstandardní a ocenil jsem zejména přítomnost rychlejšího portu, který se hodí při připojení k moderním optickým sítím, i když doma ho prozatím nemám možnost naplno využít.

Při bližším pohledu jsem si všiml několika promyšlených detailů. Třeba úzkých ventilačních otvorů zabraňujícím usazování prachu, gumových nožiček pro stabilitu nebo NFC pro rychlé připojení. Trochu mě zarazilo, že oba routery vypadají identicky, přestože mají uvnitř odlišný hardware – hlavní jednotka obsahuje interní baterii pro podporu centrální brány a má větší úložiště (512 MB vs. 128 MB). Naštěstí jsou v aplikaci jasně označené, takže nedojde k záměně, hlavní router je v balení navrchu, takže ho zapojte jako první. Pak by se nemělo nic stát. Další dva routery můžete zapojit v libovolném pořadí.

Instalace: takhle jednoduché to ještě nebylo

Pokud máte hrůzu z nastavování síťových zařízení, BE3600 Pro vás příjemně překvapí. Celý proces zabral méně než 10 minut a nepotřeboval jsem ani návod. Stačilo zapojit hlavní router do modemu, připojit se k nově vytvořené Wi-Fi síti a následovat pokyny v aplikaci Mi Home.

Přidání druhého routeru bylo ještě jednodušší – zapnul jsem ho, položil asi 10 metrů od hlavního a během několika sekund se automaticky připojil, stejně jako následně ten třetí. Aplikace mě informovala, že mesh síť je funkční, a to bylo vše. Žádné složité nastavování, žádné přepínání mezi sítěmi. Po pěti předchozích routerech, které jsem doma měl, šlo o nejhladší instalaci vůbec.

Potěšilo mě, že oba routery podporují NFC pro rychlé připojení – stačí přiložit telefon s NFC k vrchní části routeru a automaticky se připojí k síti. Tato funkce funguje spolehlivě se všemi Xiaomi telefony, u jiných značek je kompatibilita různá. Testoval jsem to s Redmi Note 14 Pro a Samsung Galaxy S25, přičemž u Samsungu byla potřeba dodatečná autorizace v nastavení telefonu.

Hardware, který překvapí

Pod kapotou BE3600 Pro najdeme čtyřjádrový procesor Qualcomm QCN6402, 512 MB RAM v hlavním routeru (128 MB v satelitních) a plnou podporu Wi-Fi 7. V pásmu 5 GHz router nabízí teoretickou rychlost až 2882 Mb/s, zatímco na 2,4 GHz dosahuje až 688 Mb/s. Celková propustnost 3600 Mb/s je tedy matematicky správná, ale jak už to bývá, v reálném světě jsou hodnoty nižší.

Za zmínku stojí implementace klíčových technologií Wi-Fi 7, především MLO (Multi-Link Operation). Tato funkce umožňuje zařízení používat současně několik frekvenčních pásem, což výrazně zvyšuje stabilitu připojení. V praxi to znamená, že i když se v jednom pásmu objeví rušení, připojení zůstává stabilní díky druhému pásmu. Ocenil jsem to třeba při připojení Aqara brány, která odmítá komunikovat s 5GHz pásmy. A tím, že jsou aktivní obě, nebyl s připojením žádný problém.

Router dále podporuje Multi-RU, vylepšené OFDMA pro efektivnější využití šířky pásma, Beamforming pro směrování signálu přímo k zařízením, BSS Coloring proti rušení v hustě obydlených oblastech a samozřejmě zabezpečení WPA3. Z hlediska konektivity je BE3600 Pro velmi dobře vybavený, snad bych uvítal alespoň jeden USB port pro připojení síťového úložiště.

Výkon v praxi: příjemné překvapení

Přišel čas otestovat, jak si BE3600 Pro vede v reálném použití. V mém domě (3kk, asi 80 m²) jsem měl dříve nainstalovaný Google Nest Wi-Fi z roku 2016 (také tříkusová sada), takže jsem měl přímé srovnání. Rozdíl byl patrný okamžitě, a to zejména ve vzdálenějších částech domu.

Mám tarif O2 MAX Platinový s maximální rychlostí 250 Mb/s a uploadem 25 Mb/s. V praxi dosahuje download spíše 160-180 Mb/s, a to i při měření na PC přímo připojeném kabelem k modemu na půdě. S Google Nest jsem měl v obývacím pokoji rychlost 160-180 Mb/s, v ložnici (přes dvě zdi) už jen 100-120 Mb/s a v pracovně už jen 50-70 Mb/s.

S Xiaomi BE3600 Pro zůstala rychlost v obýváku stejná (tedy maximální možná), ale v ložnici jsem stále dosahoval 140-150 Mb/s a v pracovně solidních 100-110 Mb/s s pingem 18 ms. To je výrazné zlepšení, které jsem okamžitě pocítil. Zejména v situacích, kdy nastavuju nový telefon a obnovuju zálohu. A to se mi někdy děje i několikrát do týdne, vzhledem k povaze mé práce.

Herní test mě zajímal obzvlášť – zkusil jsem odehrát několik zápasů v Counter-Strike 2 přes Wi-Fi připojení v pracovně. Zážitek byl překvapivě dobrý, téměř srovnatelný s kabelovým připojením. Ping se držel stabilně mezi 20-30 ms, s jedním krátkým výkyvem na 150 ms, který trval jen několik sekund. Při běžném hraní jsem nezaznamenal žádné viditelné lagy ani výpadky.

Později jsem vyzkoušel ještě jeden trik – propojil jsem třetí satelitní router ethernetovým kabelem s modemem, čímž vznikl tzv. kabelový backhaul. To vedlo k dalšímu zlepšení pokrytí i na zahradě, kde jsem stále dosahoval rychlosti kolem 150 Mb/s. S předchozím systémem jsem na zahradě spolehlivé připojení neměl vůbec.

Automatický roaming: konec přepínání mezi sítěmi

Jedna z věcí, která mě u mesh systémů vždy zajímá, je kvalita automatického roamingu – tedy přepínání mezi jednotlivými routery podle síly signálu. BE3600 Pro v tomto ohledu funguje téměř bezchybně. Při pohybu domem jsem pomocí specializované aplikace sledoval sílu signálu a okamžik přepnutí.

V blízkosti hlavního routeru jsem naměřil silný signál kolem -34 dBm. Při pohybu směrem k vedlejšímu routeru signál postupně klesal a kolem hodnoty -70 dBm došlo k plynulému přepnutí. Přechod byl tak plynulý, že během videohovoru nedošlo k žádnému přerušení – konverzace pokračovala bez jediného zaškobrtnutí.

Zajímavé je, že zpět k hlavnímu routeru se zařízení přepnulo až při podobné hodnotě -60 dBm, což zabraňuje zbytečnému přepínání tam a zpět v hraničních oblastech. Takové chování jsem zaznamenal u všech testovaných zařízení – iPhonu 16e, Xiaomi 15 Ultra i MacBooku Air s M4 čipem. Díky tomuto inteligentnímu roamingu je celý dům pokrytý jako jednou velkou sítí bez jakýchkoliv „hluchých míst“.

Chytrá domácnost: ovládání i bez internetu

Xiaomi BE3600 Pro se snaží být víc než jen routerem – funguje také jako centrální brána pro chytrou domácnost. Díky integrované Mi Hub Gateway můžete ovládat zařízení Xiaomi i v případě výpadku internetu, což je funkce, kterou skutečně oceníte, když vám zrovna nejde připojení.

Tady ale narážím na první nedostatek – přístup k centrální bráně je momentálně možný pouze přes webový prohlížeč v počítači, nikoli přes mobilní aplikaci. To je nepraktické a doufám, že Xiaomi tuto funkci v budoucnu integruje přímo do Mi Home aplikace.

Pro otestování jsem si vytvořil jednoduchou automatizaci – když se můj telefon připojí k domácí síti, rozsvítí se světla v obýváku a spustí se klimatizace. Funguje to spolehlivě, ale vytváření složitějších scénářů naráží na méně intuitivní rozhraní.

Aplikace: přehledná, ale ne dokonalá

Xiaomi BE3600 Pro se ovládá přes aplikaci Mi Home, kterou znají majitelé jakéhokoli zařízení z ekosystému Xiaomi. Rozhraní je přehledné a nabízí všechny základní funkce, které od routeru očekáváte – sledování připojených zařízení, testování rychlosti, nastavení prioritizace provozu nebo rodičovskou kontrolu.

Potěšila mě funkce Xiaomi Family NetShield, která poskytuje základní síťovou ochranu před škodlivými weby a umožňuje filtrovat obsah pro děti. V testech úspěšně blokovalo přístup na stránky s nevhodným obsahem a phishingové weby. Nejde o plnohodnotnou náhradu specializovaných bezpečnostních řešení, ale jako základní ochrana funguje spolehlivě.

Co mi v aplikaci chybí, je detailnější statistika využití sítě jednotlivými zařízeními a pokročilejší možnosti QoS (Quality of Service). Momentálně můžete nastavit pouze základní prioritizaci, ale chybí mi vyšší kontrola šířky pásma pro jednotlivá zařízení.

Verdikt: Wi-Fi 7 pro běžné smrtelníky

Po měsíci používání mohu s klidným svědomím říct, že Xiaomi BE3600 Pro patří mezi nejlepší mesh systémy, které jsem kdy testoval, zejména s ohledem na poměr cena/výkon. Na českém trhu se prodává za doporučenou cenu 6 599 Kč, koupit ho můžete například na Alze.

Samozřejmě, není to dokonalý produkt. Aplikace by mohla nabízet více pokročilých funkcí, centrální brána pro chytrou domácnost by měla být přístupná přímo z mobilní aplikace a jeden USB port by se opravdu hodil. Ale tyto nedostatky blednou ve srovnání s tím, co BE3600 Pro nabízí.

Největším překvapením pro mě byla stabilita systému. Za celý měsíc testování jsem nemusel ani jednou router restartovat. Připojení zůstávalo stabilní i při velkém zatížení, kdy jsem současně streamoval 4K video na televizi, hrál hry na počítači a do toho měl videohovor s kamarádem.

Pokud hledáte způsob, jak si dopřát výhody nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 bez nutnosti investovat desítky tisíc korun, Xiaomi BE3600 Pro je jasnou volbou. Nabízí výborný výkon, snadné nastavení a dostatečnou funkčnost pro většinu domácností. A bonusem je integrace s chytrou domácností, která z routeru dělá více než jen síťové zařízení.

Máte zkušenosti s routery od Xiaomi?

Za poskytnutí Xiaomi BE3600 Pro děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.