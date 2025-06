O2 na léto naděluje plnou 5G rychlost pro všechny zákazníky s tarify NEO a YOU

Operátor O2 přichází s lákavým letním dárkem pro své zákazníky. Během celých prázdnin odemyká plnou rychlost 5G sítě také uživatelům s tarify NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO 20 Mb/s. Všichni zákazníci s mobilními tarify NEO a YOU tak budou moci surfovat na internetu s maximální rychlostí, a to na údajně nejrychlejší 5G síti v České republice. Operátor tím zpříjemňuje letní cestování i sdílení zážitků z dovolených.

Rychlé surfování bez omezení

„Léto je doba cestování i nových zážitků, a my ho chceme zákazníkům zpříjemnit. Neomezenou rychlost ocení, když se potřebují připojit na videohovor z chalupy, pustit dětem pohádku v autě nebo chtějí v reálném čase sdílet zajímavé momenty z festivalu,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2. Díky odstraněným rychlostním limitům si zákazníci užijí okamžité načítání webových stránek, rychlé sdílení fotek na sociální sítě nebo sledování video obsahu ve vysokém rozlišení.

Operátor touto akcí prakticky rozšiřuje výhody, které dosud měli jen uživatelé nejvyšších tarifů, na všechny zákazníky platící mobilní služby na fakturu. Benefity plné rychlosti jsou zřejmé – kromě rychlejšího načítání obsahu a bezproblémového streamování i při nižší kvalitě signálu ocení uživatelé také minimální latenci při hraní online her nebo videohovorech.

Akce potrvá od 1. července do 31. srpna 2025, poté se nastavení tarifů vrátí do původního stavu.

Návrat populární akce na Datamanii

Společnost O2 také před nedávnem oznámila návrat slevy na populární datové balíky Datamanie. 100 GB si nyní můžete pořídit za 349 Kč na měsíc a terabajtové roční předplatné stojí o pětistovku méně. Více informací se dočtete v našem dřívějším článku.

Jak hodnotíte tento prázdninový dárek od O2?

Zdroj: O2