Oblíbené balíčky O2 Datamanie opět zlevnily. 100 GB získáte za 349 Kč

Publikováno: 12.6.2025 14:00

Operátor O2 s nástupem léta opět zlevňuje kompletní portfolio tarifů Datamanie, a to v některých případech i o stovky korun. Akční ceny jsou dostupné jak pro nové zákazníky, tak pro stávající uživatele, kteří si chtějí pořídit druhou SIM kartu. Na využití nabídky máte čas až do konce července.

Populární Datamanie 100 GB s výraznou slevou

Mezi nejvyhledávanější tarify patří Datamanie 100 GB, který nyní můžete získat za pouhých 349 Kč měsíčně místo standardních 449 Kč. Jedná se o ideální volbu pro uživatele, kteří potřebují velký objem dat na druhé SIM kartě nebo hledají čistě datový tarif bez zbytečných příplatků za služby, jež nevyužijí. V případě potřeby si můžete aktivovat neomezené volání v rámci ČR za 15 Kč na den nebo posílat SMS zprávy za 2 Kč za kus.

Pokud patříte mezi náročnější uživatele, zaujme vás tarif Datamanie NEO, který nyní O2 nabízí za akčních 699 Kč měsíčně namísto běžných 849 Kč. Kromě neomezených dat s rychlostí 20 Mb/s v České republice získáte také štědrý balíček 55 GB dat pro cestování v EU. Součástí je i neomezené volání jak v tuzemsku, tak v rámci evropského prostoru. SMS zprávy pak můžete odesílat za výhodných 1,50 Kč.

Roční tarif s velkorysou datovou porcí

Zajímavou alternativou je Datamanie 1000 GB, což je roční tarif vhodný pro zejména pro tablety či sekundární zařízení. Nyní jej pořídíte za 2 999 Kč na celý rok, což představuje úsporu 500 Kč oproti standardní ceně. S tímto tarifem získáte přístup k obřímu objemu 1000 GB dat, která můžete čerpat po celých 365 dní bez nutnosti měsíčních plateb či prodlužování.

Snadná aktivace přes aplikaci

Pořízení nového tarifu Datamanie je otázkou několika kliknutí. Stačí si na webových stránkách O2 objednat buď elektronickou eSIM kartu, nebo klasickou fyzickou variantu. V případě eSIM obdržíte potřebné údaje během pár minut přímo na e-mail, zatímco fyzickou SIM vám operátor zašle zdarma až do poštovní schránky.

Následná aktivace probíhá v aplikaci Moje O2, kde stačí nastavit pravidelnou platbu z platební karty. U měsíčních tarifů se platba automaticky obnovuje každých 30 dní, zatímco u ročního tarifu Datamanie 1000 GB stačí jednorázová úhrada na celý rok.

Zaujala vás letní nabídka O2?

Zdroj: tisková zpráva