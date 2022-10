O2 přifukuje vánoční kampaň. Přibyl levný tarif FREE+ Start

Jen pár dní poté, co český operátor O2 představil vánoční bonusovou kampaň s finančními odměnami za využívání služeb, je tu z jeho strany přídavek. Nebo dokonce dva. Od prvního listopadu bude v nabídce levný tarif FREE+ Start za 249 Kč měsíčně a k němu případně telefon Xiaomi Redmi 9A s možností pořízení na splátky bez navýšení.

Zmíněný speciální tarif má v sobě 1,5 GB dat, neomezené volání i SMS do sítě O2 a také 30 minut volání do ostatních sítí. Součástí tarifu je pro všechny nové aktivace i přístup do 5G sítě. nabídku je možné využít jen do konce letošního roku.

“K tomu jsme se rozhodli pro zájemce z řad nových i stávajících zákazníků, kteří se rozhodnou si tento tarif pořídit, přidat ještě možnost pořízení výhodného telefonu na splátky bez navýšení. Kompletní balíček s Xiaomi Redmi 9A tak vyjde na pouhých 329 korun měsíčně,” popisuje Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení. Měsíční splátka telefonu je tak při pořízení na 36 měsíců a akontací 1 Kč pouhých 80 korun. Jednorázová cena telefonu pak 2 881 Kč.

Stačil by vám tento tarif? Případně proč ne?

Zdroj: TZ