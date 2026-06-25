Nvidia chladí datacentra kapalinou teplejší než voda ve vířivce. Právě díky tomu šetří proud i vodu Hlavní stránka Zprávičky Nvidia v nové generaci čipů Rubin chladí procesory kapalinou ohřátou skoro na 45 °C – tedy teplejší, než bývá voda ve vířivce Zní to jako protimluv, ale právě vyšší teplota chladiva dělá celý provoz úspornějším U velkého datacentra to má podle firmy ušetřit přes čtyři miliony dolarů ročně a téměř veškerou spotřebovanou vodu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když se řekne chlazení počítače, většině lidí naskočí ventilátory ženoucí dovnitř studený vzduch, i když dnes už je samozřejmě daleko populárnější i chlazení kapalinou. Nvidia jde u svých datacenter pro umělou inteligenci právě onou druhou cestou – čipy v nich obtéká kapalina ohřátá skoro na teplotu vířivky. A světe div se, právě v té zdánlivě absurdní teplotě se skrývá obří úspora energie i vody. Studený vzduch je drahý. Teplá kapalina ne Klasická datová centra se chladí vzduchem: velké klimatizace a ventilátory ženou mezi servery studený vzduch a horko odvádějí pryč. Jenže tohle chlazení spolyká až 40 % veškeré elektřiny, kterou datacentrum spotřebuje. A čím chladnější vzduch chcete, tím víc proudu sežere. Trubky nadzemní infrastruktury pro kapalinové chlazení vedou k výkonným serverům s umělou inteligencí Proto firma sází na takzvané přímé kapalinové chlazení. Zjednodušeně: na každý čip dosedá kovová destička, kterou protéká chladivo a odvádí teplo rovnou od zdroje. Celý okruh je uzavřený a obejde se bez jediného ventilátoru. Kapalina do procesorů vtéká ohřátá až na 45 °C a odchází kolem 55 °C – tedy ne ledová, ale vyloženě teplá. Proč je teplejší chladivo úspornější Když chladivu stačí být jen vlažné, nemusí ho energeticky náročné chladiče pracně podchlazovat – teplo z něj v příznivém počasí odvede rovnou venkovní vzduch. Podle Nvidie přitom platí jednoduchá matematika: každý stupeň, o který smí být chladivo teplejší, sníží náklady na chlazení zhruba o 4 %. Při teplotách kolem 45 °C se úspora pěkně nasčítá. Nvidia spustila spustil letní výprodej GeForce NOW a zlevnila roční tarify. Kolik teď stojí? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Čísla, kterými se výrobce chlubí, jsou působivá – byť jeho propočty samozřejmě nedovedeme nezávisle ověřit. Datacentrum o příkonu 50 megawattů má díky teplému chlazení ušetřit přes čtyři miliony dolarů ročně na elektřině a vodě. A právě voda je druhá velká výhra. Nvidia ušetří i vodu a ztiší celý sál Běžné chlazení odpařuje obrovské množství vody – řádově miliony litrů ročně na každý megawatt výkonu. Uzavřený okruh tady vodu prakticky nespotřebovává. „Eliminovali jsme obrovské množství spotřebované energie a v podstatě veškerou spotřebu vody,“ říká Ali Heydari, který má v Nvidii chlazení datových center na starosti. Teplé chlazení má i příjemné vedlejší účinky. Bez ventilátorů zmizí jejich nepřetržitý hukot, který se v sálech blíží 85 decibelům. Servery se navíc dají namačkat blíž k sobě – místo šesti skříní prý nově vystačí dvě. Generace čipů Rubin má být podle firmy vůbec první chlazená stoprocentně kapalinou. A odpadní teplo, které dřív mizelo do vzduchu, může nově třeba vytápět okolní budovy. Překvapilo vás, že teplejší chladivo dokáže být úspornější než to studené? Zdroje: Nvidia, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI nVidia technologie Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024