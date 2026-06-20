Nvidia spustila spustil letní výprodej GeForce NOW a zlevnila roční tarify. Kolik teď stojí? Hlavní stránka Zprávičky GeForce NOW spustil letní výprodej a zlevnil obě roční členství o 35 procent Roční Performance klesl z 2 999 na 1 949 Kč, dražší Ultimate z 5 999 na 3 899 Kč Zvýhodněná cena platí jen první rok a nabídka končí 8. července, případně dřív po vyčerpání zásob Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Tarify předplatných služby GeForce NOW jdou pěkně dolů. Nvidia spustila letní výprodej, ve kterém na rok dopředu srazila cenu obou placených tarifů o 35 procent. Jestli si hry streamujete na telefonu, tabletu nebo televizi s Androidem, roční předplatné teď pořídíte výrazně levněji – ale jen do 8. července 2026. Roční tarify GeForce NOW zlevnily o třetinu Levnější z dvojice je členství Performance. Místo běžných 2 999 Kč za rok teď stojí 1 949 Kč, což po dobu akce vychází zhruba na 162 korun měsíčně. Nabízí streamování s výkonem grafik GeForce RTX, přístup k více než 4 500 hrám, rozlišení až 1440p při 60 snímcích za sekundu a herní seance dlouhé až šest hodin. Čekání na volný server se navíc platícím členům zkracuje na jednotky minut. Dražší Ultimate míří na náročnější hráče. Roční předplatné spadlo z 5 999 na 3 899 Kč a nasadí výkon špičkové GeForce RTX 5080, rozlišení až 5K, snímkovou frekvenci až 360 FPS a delší, osmihodinové relace. Tahle úroveň dostává ve frontě přednost, takže na rozehrání obvykle nečekáte vůbec. K dispozici zůstává i bezplatná verze s reklamami, zhruba 2 000 hrami, hodinovými relacemi a obrazem do 1080p. Ať sáhnete po kterékoli úrovni, počítejte s tím, že GeForce NOW není předplatné obsahující hry. Služba streamuje jen tituly, které už vlastníte na Steamu nebo na jiných platformách, takže samotné hry si musíte pořídit zvlášť. Na co si u akce dát pozor Zvýhodněná sazba platí jen prvních dvanáct měsíců. Po roce se předplatné automaticky obnoví za běžnou cenu – tedy 2 999, respektive 5 999 Kč –, pokud ho v účtu NVIDIA včas nezrušíte. Každý měsíc akčního období se přitom platí celý a platby jsou nevratné. Láká vás roční GeForce NOW za zvýhodněnou cenu, nebo vám stačí bezplatná verze? Zdroj: GeForce NOW O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář cloudové hraní Hry nVidia Nvidia Geforce Now streamování her Mohlo by vás zajímat RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány Jana Skálová 2.1.2025 Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014 Google Chromecast s Google TV recenze: levné zařízení, které musíte mít Jakub Kárník 28.10.2020 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024