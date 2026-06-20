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Nvidia spustila spustil letní výprodej GeForce NOW a zlevnila roční tarify. Kolik teď stojí?

  • GeForce NOW spustil letní výprodej a zlevnil obě roční členství o 35 procent
  • Roční Performance klesl z 2 999 na 1 949 Kč, dražší Ultimate z 5 999 na 3 899 Kč
  • Zvýhodněná cena platí jen první rok a nabídka končí 8. července, případně dřív po vyčerpání zásob

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 08:00
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Tarify předplatných služby GeForce NOW jdou pěkně dolů. Nvidia spustila letní výprodej, ve kterém na rok dopředu srazila cenu obou placených tarifů o 35 procent. Jestli si hry streamujete na telefonu, tabletu nebo televizi s Androidem, roční předplatné teď pořídíte výrazně levněji – ale jen do 8. července 2026.

Roční tarify GeForce NOW zlevnily o třetinu

Levnější z dvojice je členství Performance. Místo běžných 2 999 Kč za rok teď stojí 1 949 Kč, což po dobu akce vychází zhruba na 162 korun měsíčně. Nabízí streamování s výkonem grafik GeForce RTX, přístup k více než 4 500 hrám, rozlišení až 1440p při 60 snímcích za sekundu a herní seance dlouhé až šest hodin. Čekání na volný server se navíc platícím členům zkracuje na jednotky minut.

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Dražší Ultimate míří na náročnější hráče. Roční předplatné spadlo z 5 999 na 3 899 Kč a nasadí výkon špičkové GeForce RTX 5080, rozlišení až 5K, snímkovou frekvenci až 360 FPS a delší, osmihodinové relace. Tahle úroveň dostává ve frontě přednost, takže na rozehrání obvykle nečekáte vůbec.

K dispozici zůstává i bezplatná verze s reklamami, zhruba 2 000 hrami, hodinovými relacemi a obrazem do 1080p. Ať sáhnete po kterékoli úrovni, počítejte s tím, že GeForce NOW není předplatné obsahující hry. Služba streamuje jen tituly, které už vlastníte na Steamu nebo na jiných platformách, takže samotné hry si musíte pořídit zvlášť.

Na co si u akce dát pozor

Zvýhodněná sazba platí jen prvních dvanáct měsíců. Po roce se předplatné automaticky obnoví za běžnou cenu – tedy 2 999, respektive 5 999 Kč –, pokud ho v účtu NVIDIA včas nezrušíte. Každý měsíc akčního období se přitom platí celý a platby jsou nevratné.

Láká vás roční GeForce NOW za zvýhodněnou cenu, nebo vám stačí bezplatná verze?

Zdroj: GeForce NOW

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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