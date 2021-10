Nvidia GeForce NOW je bezpochyby jednou z nejlepších streamovacích služeb. Sami jsme ji před nějakým časem testovali a dohráli na ní hry jako je třeba Cyberpunk 2077 (PC) nebo Far Cry 5 (Nvidia Shield TV) a nyní přichází další skvělá zpráva pro ty, kteří by chtěli svůj zážitek ještě vylepšit.

Nové členství GeForce NOW RTX 3080 nabízí vyšší rozlišení i FPS

Herní konzole jsou bohužel stále nedostatkovým zbožím a tak jistě potěší nové členství GeForce NOW RTX 3080 (ano, dostalo stejné označení jako grafická karta), které je sice o něco dražší ale přináší několik zajímavých výhod. Na telefonech s Androidem a počítačích s Windows či macOS můžete nově hrát až při 120 snímcích za sekundu, na počítačích navíc v rozlišení 1440p. Na Nvidia Shield TV se však kvalita posouvá ještě o úroveň dále, jelikož lze hrát v rozlišení 4K a navíc s podporou HDR.

Introducing GeForce NOW RTX 3080 | Next-Generation Cloud Gaming Performance

Společnost plánuje tuto kvalitu časem rozšířit i na další zařízení zařízení. Streamování ve 4K rozlišení nějakou dobu umí také Google Stadia, ovšem GeForce NOW jasně vede díky podpoře 120 fps a navíc také podpoře 7.1 zvuku. Členství na 6 měsíců u nás vychází na 2 690 Kč, je tedy o něco dražší než to standardní ale nabízí mnohem lepší kvalitu obrazu (pokud ji máte tedy na čem pustit).

Pořídíte si nové členství?