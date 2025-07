Nvidia do toho konečně šlápne! RTX 5070 Ti Super nabídne kýžené navýšení grafické paměti

Známý leaker @Kopite7kimi opět přinesl zajímavé informace ze zákulisí Nvidie. Tentokrát jde o připravovanou grafickou kartu RTX 5070 Ti Super (označení PG147-SKU55), která představuje vylepšenou verzi modelu RTX 5070 Ti uvedeného na trh začátkem letošního roku.

Stejné jádro, ale mnohem více paměti

Tahle karta má používat stejné jádro GB203-350-A1 architektury Blackwell jako běžná RTX 5070 Ti, a to včetně identického počtu 8 960 CUDA jader. To jsou vlastně malé výpočetní jednotky, které provádějí paralelní výpočty při renderování grafiky nebo třeba výpočtech umělé inteligence. Čím víc jich je, tím rychleji dokáže grafická karta zpracovávat data.

Největší upgrade se týká paměti. Zatímco běžná RTX 5070 Ti má 16 GB paměti GDDR7, verze Super nabídne rovnou 24 GB. To představuje významný 50% nárůst, který ocení hlavně hráči náročných her ve 4K rozlišení. Ve vysokém rozlišení se totiž načítá mnohem více textur a dalších dat, která musí být uložena v paměti grafické karty. Více paměti znamená plynulejší běh her a méně sekání při načítání nových oblastí.

K čemu je vlastně potřeba tolik paměti?

Možná si říkáte, proč by někdo potřeboval grafickou kartu s 24 GB paměti. Je to jednoduché – moderní hry jsou čím dál náročnější. Ve 4K rozlišení se načítají velmi detailní textury, které zabírají spoustu místa. Když k tomu přidáte různé ray-tracing efekty (realistické stíny a odrazy), potřeba paměti ještě vzroste.

Představte si to jako velkou knihovnu s obrázky. Čím detailnější a větší obrázky chcete prohlížet najednou, tím větší knihovnu potřebujete. Když je paměť grafické karty příliš malá, musí neustále některé obrázky „vyhazovat“ a načítat jiné, což způsobuje trhání a snížení plynulosti hry.

Kromě her ocení velkou paměť i tvůrci obsahu. Při renderování videí, 3D modelů nebo práci s velkými fotografiemi je 24 GB paměti obrovská výhoda, která může výrazně zkrátit dobu zpracování projektů.

Vyšší spotřeba, ale stejná propustnost paměti

Zajímavé je, že navzdory větší paměti zůstane její rychlost i šířka sběrnice stejná jako u standardní verze. RTX 5070 Ti Super si zachová paměť s rychlostí 28 Gbps a 256bitovou sběrnici, což dává celkovou propustnost 896 GB/s. Pro porovnání, chystaná RTX 5080 Super má nabídnout rychlejší 32Gbps moduly, které poskytnou propustnost 1 TB/s.

Spotřeba nové karty by měla vzrůst z 300 W na 350 W, což představuje nárůst o 16 %. Tento posun je pravděpodobně způsoben kombinací více paměťových modulů a potenciálně vyšších taktů jádra, i když konkrétní hodnoty zatím neznáme.

Reakce na kritiku a konkurenci

Masivní navýšení paměti u Super modelů lze vnímat jako přímou reakci Nvidie na kritiku, která se na firmu snesla po uvedení řady RTX 50. Mnoho uživatelů bylo zklamaných, že nová generace (s výjimkou špičkového modelu RTX 5090) nenabídla více paměti než předchůdci, přestože hry a aplikace jsou stále náročnější.

Navíc s tím, jak AMD tlačí na pilu a nabízí ve svých kartách velkorysé množství paměti, musel zelený tým zareagovat. Právě teď to vypadá, že se Nvidia rozhodla napravit tuto „chybu“ prostřednictvím modelů Super.

Shrnutí změn oproti standardnímu modelu

Když to shrneme, RTX 5070 Ti Super oproti běžné RTX 5070 Ti nabídne:

Stejný počet jader (8 960 CUDA)

O 50 % více videopaměti (24 GB místo 16 GB)

Stejnou propustnost paměti a šířku sběrnice (256 bitů)

Stejnou rychlost paměti (28 Gbps)

O 16 % vyšší spotřebu (350 W místo 300 W)

Očekává se, že cena zůstane podobná jako u běžné verze, tedy kolem 749 dolarů (v Česku pravděpodobně něco málo přes 20 tisíc korun). Vzhledem k výraznému navýšení paměti by to mohla být zajímavá nabídka pro hráče, kteří hledají kartu pro hraní ve 4K bez omezení způsobených nedostatkem videopaměti.

Pokukujete po nových grafických kartách od Nvidie?

Zdroj: wccftech, Kopite7kimi