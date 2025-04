Nvidia chystá další grafické karty RTX 50: Co víme o modelech SUPER?

Zdá se, že společnost Nvidia připravuje speciální SUPER varianty svých nedávno uvedených grafických karet řady GeForce RTX 50. Podle informací zveřejněných na známém fóru Chiphell by mělo jít konkrétně o modely RTX 5080 SUPER a RTX 5070 SUPER, které by mohly nabídnout výrazně vyšší kapacitu paměti oproti standardním verzím.

Výrazný nárůst paměti díky 3GB modulům

Hlavní rozdíl oproti běžným modelům RTX 5080 a RTX 5070 bude spočívat v paměťové výbavě. Zatímco současná RTX 5080 disponuje 16 GB a RTX 5070 12 GB paměti, jejich SUPER varianty by měly nabídnout 24 GB, respektive 18 GB. Tento nárůst o 50 % má být umožněn použitím 3GB paměťových modulů typu GDDR7, podobných těm, které Nvidia již využívá u mobilního RTX 5090 a některých profesionálních karet.

Nvidia GeForce RTX 5080

Zdroj z fóra Chiphell však zároveň upozorňuje, že výkonnostní rozdíl mezi standardními a SUPER variantami nebude pravděpodobně příliš výrazný. Hlavním benefitem nových modelů by tak měla být právě větší paměť, která přijde vhod především při práci s náročnými AI aplikacemi či hraní ve velmi vysokých rozlišeních.

Načasování a dostupnost zůstávají nejasné

O přesném načasování uvedení těchto karet informátor pouze poznamenal, že to „nepřijde tak rychle“. Historicky Nvidia uvádí SUPER refreshe přibližně rok po vydání základní série, což by mohlo odpovídat termínu kolem Computexu 2025 nebo ještě později. Dříve se objevily i náznaky od výrobce MSI, který zmiňoval přípravu RTX 5080 s 24 GB paměti, což by odpovídalo specifikacím chystané SUPER varianty.

Potenciální využití většího množství paměti

Zatímco pro běžné hraní her by 24GB paměť u RTX 5080 SUPER nemusela přinést zásadní výhodu, při práci s AI modely nebo renderování v ultra vysokých rozlišeních by mohla znamenat výrazný přínos. RTX 5070 SUPER s 18 GB by pak mohla zaujmout středo-vysoký segment trhu jako výkonná karta pro 2K/4K gaming s dostatečnou paměťovou rezervou i pro budoucí náročnější tituly.

Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER

Nezodpovězenou otázkou zůstává cenová politika, kterou Nvidia zvolí pro tyto posílené varianty. Vzhledem k současným globálním tarifním válkám a rostoucím cenám počítačových komponent to však nemusí být příliš příznivé pro spotřebitele. Standardní RTX 5080 byla na český trh uvedena s doporučenou cenou 29 999 Kč, zatímco RTX 5070 s cenou 16 449 Kč.

Srovnávací tabulka specifikací

Parametr RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti SUPER RTX 4080 SUPER RTX 5070 RTX 5070 SUPER RTX 5080 RTX 5080 SUPER GPU AD104-350-A1 AD103-275-A1 AD103-400-A1 GB205-300-A1 zatím nejasné GB203-400-A1 zatím nejasné Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Blackwell 2.0 Blackwell 2.0 Blackwell 2.0 Blackwell 2.0 Výrobní proces 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm (4N FinFET) zatím nejasné 5 nm (4N FinFET) zatím nejasné Počet tranzistorů 35,8 miliard 45,9 miliard 45,9 miliard 31,1 miliard zatím nejasné 45,6 miliard zatím nejasné Velikost čipu 294 mm² 379 mm² 379 mm² 263 mm² zatím nejasné 378 mm² zatím nejasné CUDA jádra 7168 8448 10240 6144 zatím nejasné 10752 zatím nejasné Tensor jádra 224 (4. gen) 264 (4. gen) 320 (4. gen) 192 (5. gen) zatím nejasné 336 (5. gen) zatím nejasné RT jádra 56 (3. gen) 66 (3. gen) 80 (3. gen) 48 (4. gen) zatím nejasné 84 (4. gen) zatím nejasné TMUs 224 264 320 192 zatím nejasné 336 zatím nejasné ROPs 80 96 112 80 zatím nejasné 112 zatím nejasné Základní takt 1980 MHz 2340 MHz 2295 MHz 2325 MHz zatím nejasné 2295 MHz zatím nejasné Boost takt 2475 MHz 2610 MHz 2550 MHz 2512 MHz zatím nejasné 2617 MHz zatím nejasné Paměť 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR7 18 GB GDDR7 16 GB GDDR7 24 GB GDDR7 Paměťová sběrnice 192 bit 256 bit 256 bit 192 bit 192 bit 256 bit 256 bit Takt paměti 1313 MHz (21 Gbps) 1313 MHz (21 Gbps) 1438 MHz (23 Gbps) 1750 MHz (28 Gbps) zatím nejasné 1875 MHz (30 Gbps) zatím nejasné Propustnost paměti 504,2 GB/s 672,3 GB/s 736,3 GB/s 672,0 GB/s zatím nejasné 960,0 GB/s zatím nejasné L2 cache 48 MB 48 MB 64 MB 48 MB zatím nejasné 64 MB zatím nejasné TDP 220 W 285 W 320 W 250 W zatím nejasné 360 W zatím nejasné PCIe rozhraní 4.0 x16 4.0 x16 4.0 x16 5.0 x16 zatím nejasné 5.0 x16 zatím nejasné Výstupy 1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1b

3x DisplayPort 2.1b zatím nejasné 1x HDMI 2.1b

3x DisplayPort 2.1b zatím nejasné Uvedení 8. ledna 2024 8. ledna 2024 8. ledna 2024 4. března 2025 zatím nejasné 30. ledna 2025 zatím nejasné Cena při uvedení 599 USD 799 USD 999 USD 549 USD zatím nejasné 999 USD zatím nejasné

