RTX 5050 je v Česku konečně za rozumnou cenu! Umí Ray Tracing i DLSS 4

Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB je grafická karta architektury Blackwell s podporou DLSS 4 a ray tracingu
Na Alze stojí 6 499 Kč místo původních 7 999 Kč
Spotřeba pouhých 130 W, stačí 550W zdroj a jeden 8pin konektor

Jakub Kárník
Publikováno: 7.3.2026 06:00

Nejlevnější karta s architekturou Blackwell od NVIDIE teď stojí ještě méně. Gainward GeForce RTX 5050 Ghost 8GB na Alze koupíte za 6 499 Kč místo původních 7 999 Kč. Pro hráče na 1080p, kteří chtějí DLSS 4 s Transformer upscalingem a nechtějí utrácet za dražší modely, je to aktuálně nejdostupnější vstup do nové generace.

Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete na 1080p, chcete nejnovější DLSS 4 s Transformer upscalingem a hledáte kartu s minimálními nároky na zdroj i skříň.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete víc než 8 GB VRAM nebo vás láká 12GB Intel Arc B580 za podobnou cenu – nedávno jsme o ní psali.💡 Za 6 499 Kč dostanete Blackwell, DLSS 4 s Multi Frame Generation, ray tracing 4. generace, DisplayPort 2.1b a spotřebu pouhých 130 W.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Co RTX 5050 nabízí a kde je její místo

RTX 5050 je nástupce RTX 3050 – NVIDIA desktopovou generaci 4050 přeskočila. Postavená je na novém čipu GB207 s 2 560 CUDA jádry, 8 GB GDDR6 a šířkou pásma 320 GB/s.

Hlavní zbraní není surový výkon, ale DLSS 4 s Transformer upscalingem – nový model AI upscalingu, který je výrazně kvalitnější než předchozí CNN verze. V režimu Quality vypadá obraz téměř jako nativní rozlišení, bez typického flickeringu a rozmazaných textur. A tohle funguje právě jen na kartách s Tensor Cores, tedy řadě RTX.

V surových benchmarcích na 1080p bez upscalingu končí RTX 5050 mírně za RTX 4060. S DLSS 4 ale zvládne většinu AAA her na vysoké detaily přes 60 FPS. Karta podporuje i Multi Frame Generation (generování až 4× snímků), i když v praxi je to užitečné hlavně v pomalejších singleplayer titulech.

RTX 5050 vs. Intel Arc B580: co vybrat

Za podobnou cenu (B580 je na Alze za 6 590 Kč) máte dvě realistické volby. Intel Arc B580 nabízí 12 GB VRAM a o něco vyšší surový výkon, ale DLSS Transformer je kvalitativně nad XeSS 2.

V praxi to znamená: B580 má víc paměti a vyšší FPS, RTX 5050 má lepší upscaling a širší podporu ve hrách.

Pokud máte starší CPU bez ReBAR, RTX 5050 je bezpečnější volba – Intel Arc na ReBAR závisí výrazněji. Pokud je pro vás klíčová kapacita VRAM pro budoucnost, B580 s 12 GB dává větší rezervu.

KOUPIT RTX 5050 V AKCI

Praktická stránka: chlazení, napájení, výstupy

Gainward Ghost verze je kompaktní dvouslotová karta (262 × 126 × 40 mm) se dvěma 95mm ventilátory a režimem Zero RPM – při nízké zátěži se ventilátory úplně zastaví. Podle recenzí je karta při hraní téměř neslyšitelná.

Spotřeba při hraní kolem 130 W, stačí jeden 8pin konektor a zdroj od 550 W – což znamená, že ji můžete dát i do staršího nebo kancelářského PC.

Výstupy: 3× DisplayPort 2.1b a 1× HDMI 2.1b. Backplate je plastový, ne kovový – na chlazení to nemá vliv, ale prémiově to nepůsobí.

Verdikt

Gainward RTX 5050 Ghost za 6 499 Kč je nejlevnější vstupenka do ekosystému Blackwell s DLSS 4, ray tracingem a minimálními nároky na zdroj. Pro 1080p hráče, kteří chtějí NVIDII a moderní AI upscaling, je to aktuálně nejrozumnější volba v rozpočtu kolem šesti a půl tisíce.

Pokud ale upřednostňujete víc VRAM a nevadí vám ekosystém Intelu, za podobnou cenu je tu Intel Arc B580 s 12 GB. Další grafické karty ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

VYUŽÍT SLEVU NA RTX 5050

Jakou grafiku aktuálně používáte – a zvažujete upgrade na novou generaci?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…