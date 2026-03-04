Výborná sleva: Tohle je aktuálně nejlepší grafika za 6,5 tisíce! Nabízí 12 GB paměti a velmi dobrý výkon Hlavní stránka Zprávičky ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC je grafická karta s architekturou Battlemage, 12 GB GDDR6 a boostem 2 740 MHz Na Alze zlevnila na 6 590 Kč – před rokem stála 8 499 Kč Výkonově srovnatelná s RTX 4060, přitom levnější než slabší RTX 5050 s 8GB pamětí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Grafické karty v posledních měsících spíš zdražují než zlevňují – o to zajímavější je, když se karta s 12 GB paměti a výkonem třídy RTX 4060 dostane pod 7 tisíc. ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC je na Alze za 6 590 Kč – bez slevového kódu, rovnou za tuhle cenu. Před rokem stála 8 499 Kč. Pro srovnání: slabší RTX 5050 s 8 GB paměti stojí v průměru o 500–1 000 Kč víc. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete na 1080p nebo QHD, stříháte videa a hledáte kartu s 12 GB paměti v rozpočtu do 7 tisíc – levnější alternativa s tímto výkonem a VRAM na trhu není.⚠️ Zvažte, pokud používáte VR headset (SteamVR funguje, ale oficiální Quest software může dělat problémy) nebo potřebujete stabilní výkon na starším CPU bez ReBAR podpory.💡 Za 6 590 Kč dostanete 12 GB GDDR6, ray tracing, XeSS 2, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 a AV1 enkódování – parametry, které u konkurence stojí víc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč Arc B580 a ne RTX 5050 nebo 4060 V cenové kategorii 6–8 tisíc Kč máte aktuálně tři realistické volby: Intel Arc B580, NVIDIA RTX 5050 a starší RTX 4060 (občas bývá někde v doprodeji). Arc B580 z nich vychází cenově nejlíp – a to při 12 GB GDDR6 paměti oproti 8 GB u obou konkurentů od NVIDIE. Ve hrách na 1080p se B580 pohybuje na úrovni RTX 4060 – někde o pár procent pomalejší, jinde rychlejší. RTX 5050 je výkonově slabší než obě karty a přitom stojí víc. Jediná situace, kdy RTX 5050 dává smysl místo B580, je pokud máte starší procesor bez podpory ReBAR – Intel Arc na tom závisí víc než karty NVIDIE. 12 GB VRAM je v roce 2026 podstatná výhoda. Nové hry si čím dál častěji řeknou o víc než 8 GB na vyšších texturách – a právě tady B580 získává náskok, který se bude s časem zvětšovat. Pro střih videa je důležitý i dual media engine s podporou AV1 – export videa v AV1 je rychlý a kvalitní. XeSS 2 a reálný herní výkon Arc B580 podporuje Intel XeSS 2 – upscaling s AI vylepšením obrazu, obdobu NVIDIA DLSS. Ve hrách, které XeSS podporují (a je jich čím dál víc), dokáže karta hratelně zvládnout i 4K rozlišení, sám to mám vyzkoušené. Přidejte k tomu XeSS Frame Generation a Xe Low Latency pro nižší odezvu – a máte kompletní sadu technologií, které dřív byly exkluzivní pro NVIDII. Na 1080p a QHD zvládá B580 většinu aktuálních her na vysoké detaily bez upscalingu. Karta podporuje DirectX 12 Ultimate včetně ray tracingu – ten je samozřejmě výkonově náročnější, ale v kombinaci s XeSS použitelný. KOUPIT ARC B580 ZA 6 590 KČ Chlazení, výstupy a co je v krabici ASRock nasadil dvojici ventilátorů s designem Striped Axial Fan a režimem 0dB Silent Cooling – při nižší zátěži (desktop, prohlížení, lehčí hry) se ventilátory úplně zastaví. Kovový backplate pomáhá s odvodem tepla. Napájení vyžaduje jediný 8pin konektor a doporučený výkon zdroje je 650 W. Výstupy: 3× DisplayPort 2.1 a 1× HDMI 2.1. Rozměry 249 × 132 × 41 mm znamenají dvouslotovou kartu, která se vejde do většiny skříní bez problémů. Sám ji mám v maličké Fractal Design Torrent Nano. Na co si dát pozor Intel Arc karty mají za sebou turbulentní start – ovladače první generace (Alchemist) byly problematické. U Battlemage (B580) se situace výrazně stabilizovala a Intel pravidelně vydává aktualizace. Přesto pár věcí zůstává: karta je závislá na ReBAR (Resizable BAR) – bez něj výkon citelně klesá. Většina moderních desek AM4 i AM5 a Intel 12.+ generace ReBAR podporuje, ale pokud máte starší platformu, ověřte si to. Připojení přes PCIe 4.0 x8 je specifické – v praxi to výkon neomezuje, ale je to odlišnost od klasického x16. Komunita na Redditu potvrzuje, že pro 1080p hraní je B580 jasná volba oproti RTX 5050. Opakovaně se ale objevuje upozornění na slabší CPU jako bottleneck – jeden uživatel s Ryzen 5 5500 reportuje horší výkon, než očekával. S Ryzen 5 5600 a výš nebo Intel 12400F a novější problémy nejsou. VR je stále citlivé téma: SteamVR funguje, ale oficiální Meta Quest software B580 plně nepodporuje – alternativní runtimes (ALVR, Virtual Desktop) to obcházejí, ale pokud je VR vaše priorita, bezpečnější volba je NVIDIA. Verdikt ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC za 6 590 Kč je aktuálně nejrozumnější grafická karta v rozpočtu do 7 tisíc korun. 12 GB VRAM, výkon třídy RTX 4060, XeSS 2, ray tracing, DisplayPort 2.1, tichý chladič a jen jeden 8pin konektor – to je kombinace, kterou za tyhle peníze jinde nenajdete. Ovladače se stabilizovaly, podpora her roste a 12 GB paměti dává kartu do lepší pozice pro nadcházející roky než 8GB alternativy. Pokud nehledáte VR kartu a máte moderní procesor s ReBAR, je to v této ceně jasná volba. Pokud hledáte další grafické karty nebo herní komponenty, projděte si aktuální slevy. KOUPIT ARC B580 NA ALZE Jakou grafiku aktuálně používáte – a uvažujete o přechodu na Intel Arc? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…