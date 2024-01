Nvidia GeForce NOW je skvělá streamovací služba pro občasné hráče

S novou aktualizací můžete hrát na Androidu až rozlišení 1440p při 120 fps

Pokud máte počítač nebo televizi s Androidem, dostanete se i na 4K

Nvidia právě vydala novou aktualizaci pro svou službu GeForce Now, díky níž můžete nově streamovat až v rozlišení 1440p při 120 snímcích za sekundu na Androidu, zaplatíte-li si nejvyšší členství. Kromě toho můžete využít také 4K rozlišení u televizorů s Androidem, na Windows a macOS.

Předplatné „Ultimate“ vychází v Česku na 599 korun měsíčně, což rozhodně není málo peněz. Na druhou stranu získáte za tuto částku neomezený přístup k extrémně výkonnému počítači, který můžete mít jen pro sebe. Jedna relace je sice omezena na osm hodin, ale poté stačí hru uložit a pokračovat kde jste skončili. Sice nebude fyzicky u vás doma, ale máte-li dobré internetové připojení, u singleplayerových titulů rozdíl takřka nepoznáte.

GeForce NOW: Play to Your Ultimate Potential

Už je to několik let, co jsem tímto způsobem odehrál celý Cyberpunk 2077, protože se mi na iMac nechtěl instalovat Windows a pokud bych to udělal, pravděpodobně bych byl stejně rád za nízké detaily a 30 fps. Zážitek to byl téměř stejný jako bych měl hru nainstalovanou lokálně a navíc to mělo jednu zásadní výhodu – mohl jsem hrát kdekoliv. Takže když se mi nechtělo sedět u stolu, mohl jsem hrát na televizi nebo na cestách přes telefon.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Nová aktualizace posouvá zážitek ještě o úroveň výš, s dostatečně dobrým internetem si můžete udělat herní stroj z takřka čehokoliv, 1440p v kombinaci se 120 fps vypadá na Androidu dost lákavě. Nemít teď herní počítač, ale třeba jen tablet s ovladačem, určitě bych nad předplatným minimálně přemýšlel.

Máte zkušenosti s hraním přes GeForce NOW?

Zdroj: 9to5google