Samsung nepřímo změní cenu grafických karet NVIDIA

Nemusíte se věnovat těžbě kryptoměn nebo profesionálnímu hraní počítačových her, abyste nejspíš zachytili informaci, že je na světe velký nedostatek grafických karet. Nejčastěji těch nejvýkonnějších od společnosti NVIDIA. Sehnat je za běžnou prodejní cenu se téměř rovná zázraku a nezdá se, že by mělo dojít ke zlepšení. Korejský Samsung dokonce nepřímo způsobí, že tyto GPU budou nejspíš co nevidět dražší.

Zvýšení ceny celé grafické karty s velkou pravděpodobností způsobí rozhodnutí divize Samsung Foundry, která nejen pro formu NVIDIA vyrábí a kompletuje polovodičové čipy. Kvůli modernizaci továrny v jihokorejském Pyeongtaeku se gigant rozhodl tuto službu zdražit. Při zvyšování kapacity i kvality bude muset Samsung investovat desítky milionů dolarů do extrémní ultrafialové litografie, která je k výrobě nutná.

Experti očekávají, že problémy s (ne)dostupností grafických karet budou přetrvávat ještě i do konce roku 2022. A to, že budou už při primárním prodeji dražší, situaci rozhodně nepomůže.

Kdy jste naposledy kupovali GPU? S jakým úspěchem?

Zdroj: wccftech