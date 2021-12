Zamítnuto. Nvidia prý nesmí kvůli narušení trhu koupit Arm

Jak se dalo z předchozích náznaků očekávat, americká Federální obchodní komise (FTC) se tvrdě postavila proti plánům společnosti Nvidia koupit a pohltit firmu Arm, významného návrháře čipů mimo jiné i pro mobilní telefony. Spojení by podle komise a také dalších úřadů a agentur poškodilo hospodářskou soutěž. “Navrhovaná dohoda by narušila pobídky společnosti Arm na trzích s čipy a umožnila by nespravedlivě znevýhodňovat konkurenty firmy Nvidia,” vysvětluje rozhodnutí komise její ředitelka Holly Vedova.

Technologie Arm je využívána napříč obory a ve světě mobilních telefonů na ní stojí například i čipsety značky Snapdragon. Tedy konkurenta Nvidie. Obavy z narušení poctivého konkurenčního prostředí jsou tedy podle mnoha institucí na místě, i když Nvidia myslí pochopitelně opak.

“Budeme pokračovat v práci, abychom prokázali, že tato transakce bude přínosem pro toto odvětví a podpoří hospodářskou soutěž. Chceme investovat do výzkumu a vývoje společnosti Arm, urychlíme její plány a rozšíříme nabídku způsoby, které posílí konkurenci, vytvoří více příležitostí pro všechny držitele licence a rozšíří ekosystém. Nvidia se zavázala zachovat otevřený licenční model a zajistit, aby byl dostupný všem zainteresovaným držitelům licence, současným i budoucím,” stojí v oficiální reakci.

Jak myslíte, že celý obchod dopadne?

Zdroj: acentral