NVIDIA rozbíjela počítače. Lidé si skoro týden nemohli užít její novou aktualizaci

Představte si, že na svůj počítač stáhnete nejnovější ovladače pro grafickou kartu od NVIDIA. Vše proběhne v pořádku, ale když chcete počítač znovu zapnout, nebo se má probudit po restartu, čeká na vás jen černá obrazovka.

V tu chvíli se s tím dá jen těžko něco dělat, až na pár způsobů, jak tyto problémy poněkud křečovitě obejít. Tyto způsoby ale nemohou fungovat dlouhodobě.

Nakonec se vám tedy podaří počítač úspěšně zapnout, a vy se za pomoci intenzivního googlení dozvíte, že problém skutečně způsobují nejnovější ovladače ve spojení s používáním DisplayPortu.

Počítače připojené k monitorům skrze HDMI port přitom plošně nevykazovaly stejnou závadu. Jedinou opravdovou kontradikci mezi počítači a novou verzí ovladačů tedy vytvářelo použití DisplayPortu.

Na celkovém výkonu počítače ani grafické karty přitom nezáleželo. Tím pádem se i grafika za necelých 20 000,- Kč mohla stát na skoro týden prakticky nepoužitelnou, což velkou část lidí poštvalo.

Chybné ovladače vyšly hlavně kvůli podpoře a správné optimalizaci her, i těch právě vycházejících, které využívají DLSS a DLSS 4. DisplayPort je přitom v komunitě hráčů rozhodně tím oblíbenějším konektorem.

Jak se k chybě NVIDIA postavila?

Necelý týden po vydání chybového ovladače přišla NVIDIA s verzí ovladače 572.70, která měla chybu s počítači využívajícími připojení skrze DisplayPort vyřešit. Spoustě uživatelům stejné či obdobné problémy nicméně stále přetrvávají, a to především s grafikami řady RTX 50.

Ironicky se chyba začala objevovat znovu s hotfixem 572.75, který přišel těsně po verzi 572.70.

Dá se alespoň říci, že NVIDIA je z nejhoršího pro tuto chvíli venku, a očividně se snaží chybovost nových verzí ovladačů aktivně, byť hekticky, vyřešit.

U většiny zasažených uživatelů si nicméně udělala výrazný vroubek a spousta z nich přestává společnosti důvěřovat. Trochu to totiž působí, jako by NVIDIA s novými aktualizacemi nevěděla, co vlastně dělá.

Jaký máte názor na tento přešlap?

