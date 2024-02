Komentář: NÚKIB vyšetřuje Temu! Máme se bát?

Temu je fenomén dnešní doby, všichni o něm mluví, spousta lidí zde pravidelně nakupuje

Pozitivní dojem z obrovského počtu pozitivních recenzí kazí bezpečnostní rizika

Před aplikací už varoval kde kdo, aktuálně je v hledáčku NÚKIB

O prověřování ze strany NÚKIB už informovala celá řada stránek, případná bezpečnostní rizika už byla zmíněna ve stovkách článků. Pojďme se ale na celou situaci podívat trochu jinak, bez emocí. Temu nemusí primárně myslet na dobro lidstva, na to ale nemyslí spousta společností…

Že sází na velmi agresivní marketing je známá věc. Že nabízí extrémně levné věci je pravda, v rámci našeho kontrolního nákupu jsme si navíc ukázali, že produkty nejsou vyloženě nekvalitní, mají co nabídnout. Položme si otázku – čím by mělo zaujmout, když ne nízkou cenou?

Žijeme v době, kdy nákup ze zahraničí bez problémů zvládne spousta seniorů, nákup z Aliexpressu je otázkou pár desítek vteřin včetně registrace. Už Aliexpress nabízí extrémně levné zboží, jak jinak tedy zaujmout potenciální zákazníky? Tady je to jednoduché, bez obřích slev a dočasného dotování cen to prostě nepůjde. Ale zpátky k otázce bezpečnosti. Jak jsem zmínil, existují stovky článků na téma (ne)bezpečnosti této extrémně populární aplikace.

Člověku by se až zdálo, že tato platforma je skutečně ztělesněné zlo. Víte co? Možná skutečně je, nevíme… Ale prakticky všechny články zmiňující nebezpečnost citují jeden a ten samý zdroj, konkrétně ze stránek Grizzlyreports. Pokud bychom odfiltrovali stovky článků citující jeden a ten samý zdroj, rázem by haló kolem bezpečnosti bylo nesrovnatelně menší.

Sami autoři stránek Grizzlyreports se na svých stránkách navíc rovnou vzdávají odpovědnosti za informace, které publikují. Abych to zkomplikoval ještě více, původní článek je starý skoro půl roku. Na internetu se mezitím objevily informace, že původní verze aplikace skutečně nebyly ideální z pohledu sběru dat. Z tohoto úhlu pohledu analýze na výše zmíněných stránkách věřím, nehodlám ji nijak zpochybňovat.

Současná verze aplikace se ale od té minulé má zásadním způsobem lišit, dokonce jsem měl možnost přečíst komentáře, že v současnosti sbírá výrazně méně dat než jiné zavedené a populární aplikace, které běžně používáme (bohužel se mi nepodařilo dohledat původní analýzu, která se tomuto tématu podrobně věnovala, pokud na ni narazím, do článku ji doplním). Pak se v tom vyznejte…

Nechávají si v USA jen tak krást data?

Osobně vůbec nechci odhadovat, jak celé prověřování ze strany NÚKIB dopadne. Může se stát, že platforma bude označena za ryze škodlivou aplikaci a její používání rozhodně nebude doporučované. Když si ale vzpomenu na podobná varování před několika lety v souvislosti s Huawei, jsem v tomto směru minimálně skeptický. Navíc nezapomínejme, že Temu je v současnosti jednou z nejoblíbenějších aplikací v USA, kde Číně moc nefandí…

Nikdo tam aplikaci zatím nezakázal a přišlo by mi divné, že by případná rizika byla ignorována. K tržišti nemám žádný vztah a nejsem schopen posoudit, jestli aplikace dělá něco špatného případně jak moc velký problém to je. Ale pokud budeme zakazovat cokoliv, kde existuje nějaké riziko, rovnou můžeme zakázat příborové nože a vidličky, vraždu s nimi provést jde.

A ještě jednou zopakuji – klidně je možné (dokonce se to jeví pravděpodobně), že Temu se v některých ohledech pohybuje na hraně nebo za ní. Ale posouzení bych nechal na povolanější osoby, v případě takto populární globální aplikace bych pravděpodobně ani nezkoušel vynášet soudy z České republiky…

Na závěr dodám, že zkušenosti našich čtenářů s aplikací Temu jsou zatím výrazně pozitivní, jak jsme si mohli přečíst v komentářích v naší komunitě. Znovu ponechme stranou, jestli je současný obchodní model udržitelný a férový, to nechť posoudí jiní. Pokud vám na bezpečnosti dat moc nezáleží a rádi nakupujete ze zahraničí, chápu že budete Temu nadále využívat…

Jak podle vás dopadne vyšetřování Temu?

