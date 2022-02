Nudíte se? Máme 3 zajímavé tipy na nové HBO GO seriály

V minulém článku jsme se podívali na výčet našich nejzajímavějších Netflix seriálů za rok 2021 a nyní bychom se chtěli podívat na zoubek konkurenční platformě HBO GO. Ta se v lednu pochlubila hned několika novými sériemi svých počinů a my se mrkneme na ty nejzajímavější z nich.

Euforie

Zatímco konkurenční platforma Netflix vytvořila skutečně vynikající sérii Sexuální výchova, HBO na to jde jinak. Seriál Euforie totiž není tak vtipný a ukazuje reálnější pohled na dospívání, který často není veselý. Středoškoláci se snaží vyznat v lásce, světe drog, sexu a sociálních sítích, což není zrovna jednoduché ani pro dospělé. Dočkáte se mnoha napínavých i tragických momentů. Nedávno vyšla navíc druhá série (nebo lépe řečeno první čtyři epizody), které jsou podle našeho názoru ještě mnohem lepší než celá první série.

EUPHORIA / Euforie – trailer 2019

Superman a Lois

Superman a Lois je poměrně kvalitní počin v jehož hlavní roli nestojí nikdo jiný než Clark Kent. Ten je ale jiný, než si ho pamatujete z mnoha dalších popkulturních záležitostí. Spolu s novinářkou Lois Laneovou se musí vypořádat s každodenními výzvami souvisejícími s tlakem a stresem. A aby toho nebylo málo, vychovávají dva syny. Pryč jsou doby, kdy Clark bojoval s mimozemšťany, monstry a dalšími záporáky. Clark třeba často přemýšlí nad tím, zda jeho synové zdědí superschopnosti, kterými byl obdarován i on samotný. Na HBO Go jsou k dispozici první tři díly z druhé série.

Miliardy

Seriál Miliardy vás vezme do světa mocenské politiky v New Yorku. Jestliže máte rádi politiku a byznys, bude tento seriál pro vás jako dělaný. Drama, ve kterém se státní zástupce Chuck Rhoades dostane do války s Bobbym Axelrodem, který je skvělým hráčem, jež ovládající spekulativní investiční fondy je plné nenávisti, hladu a reálného pohledu na to, co se stane když vás pohltí touha po penězích. Oba dva samozřejmě využívají veškerých prostředků k tomu, aby se navzájem přechytračili. Na HBO GO vychází již šestá série.

BILLIONS / Miliardy V. – seriál na HBO GO (CZ) trailer

