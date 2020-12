Nubia také chystá telefon, co mění průhlednost zad. A čekáme na další

Nubia, dceřiná společnost a značka čínského ZTE, nalákala fanoušky novým videem na velmi pozoruhodný telefon, který bychom mohli v plné kráse spatřit příští rok. Oficiálně zatím nemá jméno, ale teoreticky by mělo jít o nástupce herního modelu RedMagic 5S. Jeho zatím největším tahákem je schopnost přepínat transparentnost zadního krytu. zahraniční servery hovoří o změně barev, nicméně jde “jen” o elektrochromatickou změnu průhlednosti. Probně jako to už ukázalo OnePlus u Concept One. Nubia přitom podle všeho není jediná, která telefon s přepínáním průhlednosti zad chystá.

Awesome !!! Nubia Red Magic 6 one-key Color Change Function

Asi nepřekvapí, že si s touto technologickou vychytávkou “hrají” hlavně čínské firmy. Kromě zmíněných firem Nubia a OnePlus se telefon s přepínáním průhlednosti zad očekává i od Oppo či Vivo. První jmenovaná už technologii také ukázala. Budí dojem změny barvy zad z modré a stříbrnou a zpět, ale s největší pravděpodobností půjde zase jen o chytrý trik s transparentností.

Co je to elektrochromatické sklo? Technologie je to téměř deset let stará, dříve zamýšlená pro zatmavování domovních oken. Speciální skleněný materiál má při průchodu elektrického proudu schopnost se zneprůhlednit, případně měnit barvy

Jak se vám líbí tato designová vychytávka?

Zdroj: acentral