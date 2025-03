Levné véčko pro každého: Osahali jsme si Nubia Flip 2

Reklama

Skládací telefony jsou atraktivní svou praktičností. Knižní modely typu Samsung Galaxy Z Fold nám umožňují vzít si do kapsy od kalhot zařízení s obrazovkou o velikosti malého tabletu a véčka zase zmenší klasický smartphone na polovinu. Problém však představuje cena, která je kvůli složitějším výrobním procesům a atypické konstrukci obvykle nastavená velmi vysoko. V tento moment přichází na scénu čínští výrobci s levnějšími řešeními.

Jedním takovým je Nubia Flip 2, která se snaží pokračovat ve stopách svého předchůdce. K věcem ale přistupuje lépe: na pohled je výrazně hezčí, protože na zadní straně nemá podivný kulatý fotomodul s displejem uprostřed, nýbrž relativně velkou a zdánlivě i použitelnou externí obrazovku.

Na stánku společnosti Nubia v rámci veletrhu MWC 2025 jsme si telefon měli možnost osahat i my. Na první pohled se zařízení samozřejmě snaží imitovat populární Samsung Galaxy Z Flip, ale po chvilce používání zjistíte, že nejde o tak prémiové zařízení. Vzhledem k ceně, která byla stanovená na 699 eur (asi 17 500 Kč), je to ale naprosto v pořádku. Zpracování ostatně vzbuzuje lepší dojem než u první generace. Co v našich očích nový Flip 2 trochu shazuje, je hůř optimalizované rozhraní, které se během chvilky používání stihlo několikrát zaseknout.

Co se týče specifikací, Nubia Flip 2 disponuje 6,9″ vnitřním AMOLED displejem s jemností 443 ppi, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem 1 200 nitů v režimu HBM. Externí obrazovka, která rovněž spoléhá na AMOLED panel, má 3„ úhlopříčku a 900nitový maximální jas. Rozhodně u ní potěší schopnost spouštět aplikace.

Z výbavy můžeme dále vypíchnout 50Mpx hlavní fotoaparát v doprovodu 2Mpx hloubkového senzoru, 32Mpx selfie kameru, 4 325mAh baterii s 33W nabíjením, procesor MediaTek Dimensity 7300X nebo duální reproduktory s podporou prostorového zvuku DTS:X Ultra.

Jak se Nubia Flip 2 líbí vám?

Zdroje: vlastní, Nubia