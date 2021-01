Nový Samsung robot vám vyklidí myčku, vypere, a dokonce i nalije víno

Společnost Samsung měla na veletrhu CES 2021 velice zajímavou konferenci, která ukázala řadu věcí chytré domácnosti. Vidět jsme mohli třeba nový robotický vysavač, který se zanedlouho objeví na trhu, ale také náhled do budoucnosti. Odhalen byl nový Samsung robot se jménem Bot Handy, který vypomáhá s celou řadou domácích prací.

Nový Samsung robot bude ideálním pomocníkem do domácnosti

Samsung Bot Handy využívá celou řadu senzorů a kamer pomocí kterých dokáže rozeznávat objekty. Mělo by se jednat o takovou pomocnou ruku do domácnosti. Jedná se o poměrně vysokého robota v černobílém designu, nechybí mu ani digitální oči, pomocí kterých mění výrazy. Má jednu ruku, která se dá otáčet ve třech bodech, podobně jako lidská ruka má rameno, loket a zápěstí. Pohyb zajišťuje pohyblivá základna, která připomíná robotické vysavače. Robot se může otáčet do stran a stejně tak se může pozvednou nahoru, aby dosáhl na výše položené objekty.

Rozeznat by měl velké množství předmětů a měl by umět rozpoznat i materiál, aby samotné předměty dokázal vzít dostatečnou silou. Na krátkém videu můžeme vidět, jak Samsung Bot Handy skládá nádobí do myčky, hází špinavé oblečení do koše, prostře stůl, a nakonec majitelovi nalije víno.

[CES 2021] Better Normal for All | Samsung

Bohužel další informace o tomto robotovi nejsou známé. Například nevíme, jestli půjde o reálný produkt mířící do prodeje. Samsung pouze uvádí, že je tento robot ve vývoji. Dokážeme si však představit, že v bližší či vzdálenější budoucnosti se podobní roboti začnou objevovat jako vylepšená verze robotických vysavačů.

Chtěli byste podobného robota do domácnosti?

Zdroj: theverge.com