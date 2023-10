V rámci programu Equinox Circle, zaměřeného na sdružování různých luxusních značek, přichází výrobce chytrých prstenů Oura s novým produktem – sadou pro odpočinek a regeneraci. Výsledek spolupráce dvou značek si můžete již nyní zakoupit přes e-shop Equinox.

Zajímavou novinkou je designový kryt prstenu, který většinou nebývá součástí klasických Oura Ring. Jeho hlavním účelem je chránit prsten během fyzických aktivit, jako jsou tréninky s činkami či jiné náročné cvičení, a tím odrážet poselství obou firem.

Introducing the @Equinox x Oura Rest and Recovery Kit, including an Oura Ring and an Equinox Ring cover to keep up with your most intense strength sessions. Discover it now on The Pulse Blog and in The Equinox Shop for a limited time.https://t.co/sbgBGIzblp

— ŌURA (@ouraring) October 24, 2023