Společnost Oura představila čtvrtou generaci svého populárního chytrého prstenu. Nositelná elektronika v podobě prstenu se těší stále větší oblibě a Oura Ring 4 přichází s řadou vylepšení, která mají upevnit jeho pozici na trhu. Pojďme se podívat, co nového prsten nabízí a zda má šanci obstát v rostoucí konkurenci, kterou představuje třeba v létě představený Samsung Galaxy Ring.

Titanové tělo a přesnější senzory

Oura Ring 4 si zachovává design známý z předchozí generace, konkrétně kulaté verze Horizon, ale přináší několik podstatných změn. Celé tělo prstenu je nyní vyrobeno z titanu, včetně vnitřní části, která byla dříve z epoxidové pryskyřice. To by mělo zajistit vyšší odolnost a komfort při nošení. Oura měla sice výrobní proces zvládnutý velmi dobře, ale například konkurenční Ultrahuman měl tendenci se rozlepovat, a to právě v částech, které byly tvořeny epoxidem. Tloušťka prstenu činí pouhých 2,88 mm a hmotnost se pohybuje mezi 3,3 a 5,2 gramy v závislosti na velikosti. Nově si můžete vybrat od velikosti 4 až po 15, takže o možnost nošení nebudou ochuzení ani lidé s opravdu malými prsty.

Významnou změnou prošly senzory uvnitř prstenu. Jsou nyní mnohem tenčí – měří jen 0,3 mm oproti 1,3 mm u předchozí generace. I přes zmenšení Oura slibuje výrazné zlepšení jejich přesnosti:

O 120 % vyšší přesnost měření okysličení krve (SpO2)

O 30 % přesnější měření srdečního tepu během spánku

Méně výpadků při měření srdečního tepu ve dne i v noci

Chytřejší software a delší výdrž

Oura zapracovala i na softwarové stránce. Nový algoritmus Smart Sensing využívá až 18 signálových cest (oproti 8 u předchozí generace) a dokáže lépe pracovat se signály z prstu a to například i v situacích, kdy se prsten na prstu pohne.

Novinkou je také vylepšená detekce aktivit, která nyní podporuje přes 40 různých režimů. Nechybí ani sledování spánku, stresu nebo reprodukčního zdraví. Zajímavostí je funkce „Fertile Window“ pro sledování plodných dnů, která by měla být dostupná v následujících měsících.

Výdrž baterie se podle výrobce prodloužila až na 8 dní na jedno nabití. K dobíjení slouží stejná nabíjecí kolébka jako u předchozí generace. Osobně bych ocenil nabíjecí pouzdro s vlastní baterií, což udělal třeba Samsung.

Nová aplikace pro lepší přehled

Spolu s novým prstenem Oura představila i redesignovanou mobilní aplikaci. Ta nabízí zjednodušené rozhraní rozdělené do tří hlavních sekcí:

Today – přehled denních skóre a personalizované informace

– přehled denních skóre a personalizované informace Vitals – klíčové metriky a srovnání s vašimi běžnými hodnotami

– klíčové metriky a srovnání s vašimi běžnými hodnotami My Health – dlouhodobé trendy a analýzy

Aplikace bude kompatibilní i se starším modelem Oura Ring Gen 3 a začne se postupně distribuovat v následujících týdnech.

Cena a dostupnost

Oura Ring 4 se bude prodávat v šesti barevných variantách. Cena začíná na 399 eurech (v přepočtu asi 10 000 Kč) za základní model ve stříbrné a černé variantě. Broušená stříbrná nebo matná černá (stealth) stojí 449 eur (asi 11 400 Kč), zlatá a růžově zlatá pak 549 eur (přibližně 14 000 Kč).

K tomu je potřeba připočítat měsíční předplatné Oura Membership za 5,99 eur (asi 150 Kč) měsíčně. Bez předplatného jsou totiž funkce prstenu omezené. Předprodej Oura Ringu 4 už začal a první kusy by se k zákazníkům měly dostat 15. října.

