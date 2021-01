Vypadá to, že i v roce 2021 uvidíme nový HTC telefon. Na internet unikly snímky smartphonu HTC Desire 21 Pro 5G, který by měl spadat do střední třídy. Společnost se bude snažit zaujmout netradičním designem zadní strany, kde se nachází textura připomínající karbon. Další informace o tomto telefonu však nenaznačují, že by se HTC poučilo a telefon pravděpodobně opět zcela zapadne v obří konkurenci střední třídy.

HTC to v roce 2021 zkusí s telefonem Desire 21 Pro 5G

Je to přesně 10 let od doby, kdy byla společnost HTC na vrcholu a ostatním ukazovala, jak se dělají chytré telefony. V posledních letech už se však společnost vůbec nedokázala vyrovnat s obří konkurencí, hlavně čínských telefonů, které častokrát nabízí lepší telefony za nižší cenu. Mnohokrát už se očekávalo, že společnost s mobily skončí úplně. Pořád se jich však drží, i když už v hodně omezené podobě. Minulý rok byly na globálním trhu vydány jen dva HTC telefony a ani jeden nezaznamenal větší úspěch.