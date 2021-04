Příprava na léto? Xiaomi představilo novou klimatizaci s čističkou

V rámci nedávného představování produktových novinek v čele s ohebným mobilem Mi MIX Fold, rozšířením řady Mi 11 nebo prémiovým notebookem ukázala společnost Xiaomi také další kousek chytré domácnosti, který se má starat o zdraví a pohodlí. Jde o klimatizační jednotku na zeď, která současně plní i funkci čističky vzduchu. Pojďme se mrknout, co novinka s kompletním (a pro různé trhy variabilním) názvem Xiaomi Mijia Mi Fresh Air Conditioner Pro / Premium Edition umí.

Největší lákadlem je pravděpodobně spojení klimatizační jednotky, ventilátoru a čističky vzduchu do jednoho těla. Zařízení přitom zvládne obsloužit 60 kubických metrů za hodinu. O čištění se stará nejen standardní HEPA filtr odchytávající běžné mikročástice, ale také UV lampa. Ta si posvítí i na viry. Xiaomi v rámci prezentace přístroje Mijia Mi Fresh Air Conditioner Pro / Premium Edition lákalo také na to, že novinka zvládá “3D” proudění vzduchu. Ten může jemně proudit kolem stěn místnosti, aniž by byl nepříjemný pro uživatele.

Displej, kterým je přístroj vybavený, pak umí mimo jiné ukazovat i hodnotu CO2. Čínská cena tohoto nového kousku chytré domácnosti je 3599 yuanů, tedy asi 12 tisíc korun.

Která funkce této novinky vám přijde nejzajímavější?

Zdroj: Xiaomi