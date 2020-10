Konec nepohodlí? Tato sluchátka prý dokonale padnou do každého ucha

Americká společnost Ultimate Ears přichází na trh se sluchátky, která mají revolučním způsobem zatočit s nepohodlím a netěsností při nošení. Novinka UE Fits dokáže podle výrobce revolučním způsobem zaplnit sluchovod tak, aby byla zajištěna maximální kvalita přenosu zvuku bez rušení a přitom “špunty” perfektně seděly v boltci. Něco takového už samozřejmě sliboval kdekdo, ale toto tvrzení stojí na opravdu zajímavém základu. O vše se má starat mobilní aplikace ve spolupráci s technologií Lightform.

UE FITS, true wireless earphones with custom fit in under 60 secs – world’s first

Princip je postavený na tom, že sluchátka nemají klasickou konstrukci pecek či špuntů, ale jejich část vkládaná do ucha je gelová. Tento gel se pak po zadání instrukce z aplikace ve sluchovodu roztáhne, čímž ho utěsní. Samozřejmě nyní nemáme možnost to vyzkoušet, ale zní to fantasticky.

Takové usazení se postará o dokonalý zvuk i odstínění okolních ruchů a sluchátka v podstatě nemají šanci vypadnout. Novinka UE Fits kromě revolučního usazení slibuje třeba i dvacetihodinový poslech. Máte zájem? Jsou k dostání na webu výrobce. V předprodeji za 200 dolarů (cca 4600 Kč), jinak je jejich cena 250 dolarů (cca 5800 Kč).

Jak vám sedí vaše současná sluchátka?

Zdroj: UE