Nové ohebné Samsung telefony se představí v červenci. Co o nich víme?

Samsung u představení řady Galaxy S21 posunul svou konferenci o jeden měsíc. Nyní se zdá, že nejen letošní vlajkové lodě budou představeny o měsíc dříve. Nové ohebné Samsung telefony totiž mají být představeny již v červenci, tedy o měsíc dříve než je zvykem.

Nové ohebné Samsung telefony přijdou v červenci

Telefony mají být představeny hned dva – Samsung Galaxy Z Flip 2 a Samsung Galaxy Z Fold 3. V minulosti Samsung druhý jmenovaný model představoval až v srpnu (kdy mimo jiné docházelo také k představení nových telefonů Galaxy Note) a letos svůj harmonogram s největší pravděpodobností opět poruší. Je tedy možné, že tomu tak zůstane i v dalších letech.

Nová zpráva kromě jiného také potvrzuje, že se v telefonech obejví LTPO displeje se selfie kamerkami pod displejem a podporou stylusu S-Pen. Galaxy Z Fold 3 by měl dostat 4 380 mAh baterii, tedy o 120 mAh menší než tomu bylo u Galaxy Z Fold 2. To by se však mělo pozitivně projevit na tloušťce i váze.

Jak se na nové telefony těšíte?