Změnila se vám ikona Messengeru? Nejde o chybu, ale o nový design

Někteří uživatelé začali před pár hodinami hlásit, že se jim proměnila ikona chatovacího nástroje Facebook Messenger. A to tak, že barevně nápadně připomíná styl ikony Instagramu. Co se mohlo zpočátku jevit jako nějaká grafická chyba, je záměr Facebooku. Americký online gigant se rozhodl vytvořit nové Messenger logo, které mimo jiné připomíná právě i to, že je tento komunikační nástroj velmi blízký jak Facebooku, tak i Instagramu.

Komplexnější propojování různých služeb už několik měsíců Facebook avizoval a nedávno například nahradil Messengerem chatovací prostředí v Instagramu. Kromě přepracovaného loga se teď “kecálek” dočkal také nových funkcí. Přibudou například nová témata a vlastní reakce. Těšit se můžeme i na nálepky založené na selfie a tzv. vanish mode, ve kterém budou zprávy po přečtení mizet.

Některé novinky jsou omezeny regionálně, jiné by se měly uživatelům objevovat po celém světě. Pokud zatím nemá ve vašem telefonu Messenger nové logo, počkejte si na aktualizaci. Kdybyste se náhodou nemohli novinek dočkat, poohlédněte se případně po nejnovější verzi třeba na APK Mirror.

Messenger – Text and Video Chat for Free Facebook

Co říkáte na novinky v Messengeru? Využijete některé?

Zdroj: Facebook