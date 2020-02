Google pracuje na dvou nových chytrých kategoriích pro Gmail

Jestli patříte mezi uživatele Gmailu, kteří si zvykli na nově zavedené chytré kategorie pro třídění příchozích zpráv, můžete se pravděpodobně těšit na dvě nové. K dosavadním štítkům (potažmo kartám) Sociální sítě, Promoakce, Aktualizace a Fóra mají údajně přibýt kategorie Cestování a Objednávky. Tvrdí to rozbor jedné z připravovaných verzí aplikace pro Android. Štítky by měly pomáhat jednodušeji najít třeba informace o letenkách či zamluvených hotelích nebo komunikaci s e-shopy. Nové kategorie pro Gmail by mohly k tomuto systému přilákat více lidí. Toto chytré filtrování a třídění pošty je totiž obrovskou částí uživatelů, kteří ho v nastavení vypnuli, úplně ignorováno.

Novinky by se měly v budoucnu zařadit ke svým předchůdcům, hlavně do postranního menu. Průvodní text a vizuální příklad je ve zdroji zatím uvedený pouze ke kategorii Cestování (Travel). Je z něj patrné, že tato novinka má za úkol zobrazovat informace o letenkách, zabookovaných hotelích, půjčených vozidlech a dalších důležitých krocích, které se v přijatých zprávách k cestování objeví. Objevit by se prý mohly i samostatné karty Odlety a Přílety. Zatím ale není jasné, kde by se zobrazovaly. U nové Gmail kategorie Objednávky (Purchases) je účel pochopitelně ještě jasnější.

Nacházení zpráv, které mají odpovídat kategorii, je na umělé vyhledávací inteligenci. Ta má za úkol najít související zprávy zejména podle klíčových slov a opatřit je štítkem. Třídění pak bude probíhat na základě tzv. vyhledávacích operátorů label:travel a label:purchases. Podobně v Gmailu funguji dosavadní filtry. Pokud teď kliknete například na kategorii Aktualizace, v poli pro vyhledávání uvidíte parametr category:updates.

Používáte chytré kategorie v Gmailu?

Zdroj: apolice