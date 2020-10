YouTube aplikace přechází na nový styl ikon. Nám se moc nelíbí. Co vám?

Zdají se vám ikonky v mobilní aplikaci YouTube škaredé, nesrozumitelné nebo jinak nevyhovující? Ne? Tak Google má podle všeho jiný názor a pustil se do jejich přepracování. Současná podoba piktogramů, které pamatují redesign na “materiální styl” z roku 2017, bude nahrazena. Novými ikonami, které budou sázet na obvodové linky a ostřejší tvary. Současně budou o něco větší. Celkově nové ikony v YouTube aplikaci připomínají svým zpracováním konkurenční službu Spotify.

Nová sada byla během léta zavedena v aplikaci určené pro systém iOS. Nějakou dobu se zdálo, že zůstane jen tam, nicméně její příchod hlásí někteří uživatelé i u poslední beta verze 15.41.32. Za nás to teda moc povedená a ani vynucená změna není. Nicméně víme, jak to u redesignu chodí. Změny se většině lidí nejdřív nelíbí, ale pak si zvyknou. Google jde každopádně tímto krokem mimo zavedený design v jiných aplikacích. Leda by šlo o první vlaštovku nějaké komplexní změny. Je fakt, že třeba do názvu i vizuální identity G Suite sáhl Google dost razantně.

Očekáváme, že po pár dnech či týdnech testování v beta verzi potkáme nové ikony i v “plné” YouTube aplikaci. Teoreticky pak i na webu, aby design ladil.

Co na vzhled ikon říkáte?

Zdroj: apolice