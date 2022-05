Komerční článek

Když si vybíráme chytré hodinky, jsou pro nás v zásadě důležité stejné faktory – spolehlivost monitorování našeho zdraví, snadný přehled upozornění či dlouhá výdrž baterie. Co když ale všechny technologické vychytávky navíc ukryjete do zařízení, které je zároveň luxusním módním doplňkem a osobitě podtrhne váš styl? Přesně s tím přišly nové HUAWEI Watch GT 3 Pro a je opravdu na co dívat.

Když funkčnost potká styl

Z hlediska estetiky přináší nové chytré hodinky HUAWEI Watch GT 3 Pro uživatelům mnohem více módních, rafinovaných možností. Je tomu tak díky vylepšenému vzhledu rozhraní, špičkovým materiálům, přehlednému displeji a rozmanitým variantám ciferníků, spolu s kterými si může uživatel ty své přizpůsobit přesně tak, aby vystihovaly jeho osobitý styl.

Vůbec poprvé v historii série chytrých hodinek HUAWEI GT přichází nová verze rovnou ve dvou designových provedeních. Jedna vsází na minimalismus a vyniknutí materiálů, druhá zase na přenesení technologií do světa módy. Obě varianty, ať už titanová či keramická edice, přináší stejně plnohodnotný zážitek z chytrých funkcí, po stránce vzhledu ale každá přináší něco svého, a právě tím mají nové HUAWEI Watch GT 3 Pro potenciál oslovit uživatele s nejrůznějším vkusem.

Užívejte si luxus prémiových materiálů

Kvalita použitých materiálů je znát na první pohled. U modelu z titanové edice je pouzdro z pevného, ale lehkého titanu vyrobeno tak, aby odolalo všem vnějším vlivům. Do parády si hodinky vzali také mistři řemeslníci, proto se mohou pyšnit krásným broušením a leskem.

Hodinky HUAWEI Watch GT 3 Pro titanová edice nabízí 46 mm displej, samozřejmě s HD rozlišením. Displej chrání safírové sklo, materiál tvrdý jako diamant, a na zadní straně keramika, jakožto materiál, který je velice příjemný na nošení, a navíc umožňuje hodinkám měřit teplotu pokožky s vysokou přesností.

Keramická varianta HUAWEI Watch GT 3 Pro v sobě dokonale spojuje klasické prvky východního a západního umění a vytváří tak neobyčejný vizuální dojem. Hlavní inspirací pro ně bylo světově známé Botticeliho dílo Zrození Venuše, proto samotné hodinky působí velice uměleckým dojmem. Ušlechtilost keramiky spolu s třpytivými zlatými a stříbrnými kovovými ornamenty dávají hodinkám opravdový šmrnc.

Můžete se tak spolehnout, že budou HUAWEI Watch GT 3 Pro nejen dobře sloužit, ale ještě vypadat jako nádherný šperk. Stejně jako u titanové verze disponují hodinky displejem v HD rozlišení, který ovšem přichází v menším provedení, a to s průměrem 43 mm.

Drobné vychytávky mohou dělat velký dojem

Novým prvkem, které posouvá design i praktičnost na další úroveň, je také 3D otáčivá korunka hodinek. Kliknutím a otáčením korunky můžete přibližovat a oddalovat ikony, procházet různá rozhraní či upravovat nastavení, jako třeba hlasitost. Aby byla práce s hodinkami co možná nejjednodušší, mají v sobě zabudovaný systém pro odezvu v podobě vibrací, takže vždy máte přesný přehled, jak hodinky reagují na vaše akce.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro v titanové edici nabízí různé možnosti řemínků pro různé situace, sportem počínaje a pracovními a volnočasovými aktivitami konče. Sportovní fluoroelastomerový řemínek je bytelný, vodotěsný a odolný vůči potu. Pro formální příležitosti se hodí zase kožený řemínek vyrobený z vysoce kvalitní evropské telecí kůže či titanový pásek, který vám dodá pocit elegance.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro v keramické edici se dodávají s keramickým řemínkem, který působí moderně, ale zároveň decentně. Alternativou je ovšem také bílý kožený pásek, který je velmi pohodlný na nošení a zároveň stále zapadá do uměleckého pojetí keramické varianty.

Pořiďte si své HUAWEI Watch GT 3 Pro, navíc se zajímavým dárkem

HUAWEI Watch GT 3 Pro 46 mm jsou v prodeji za cenu od 9490 Kč a až do 19.6. je získáte společně s dárkem v podobě hodinek Watch GT 2 o velikosti 46 mm.

HUAWEI Watch GT 3 Pro 43 mm můžete pořídit za cenu od 10990 Kč společně s dárkem v podobě bezdrátových sluchátek HUAWEI FreeBuds Lipstick až do 19. 6.

Všechny verze hodinek je možné získat na e-shopu Huawei.