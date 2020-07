Xiaomi začalo v Číně prodávat myš s hlasovým asistentem

Po několikatýdenní kampani běžící na crowdfundingovém serveru Youpin zahájila čínská společnost Xiaomi prodej nového kousku chytré elektroniky. Možná by vás to nikdy nenapadlo, ale firma se rozhodla využít “chytrost” i u bezdrátové počítačové myši. Nová Xiaomi XiaoAI Smart Mouse tak umí nejen polohovat kurzor. Jak její název napovídá, je schopná komunikovat i prostřednictvím chytrého asistenta s názvem XiaoAI. Ten si rozumí i se spoustou dalších Xiaomi produktů, z nichž některé vůbec nevyrazily za hranice Číny. A to proto, že je tento asistent určen jen zákazníkům v Číně. Pouze tam se zatím prodává i tato myš, nicméně doufáme, že by snad mohla brzy vyrazit i na světový trh s podporou jiného celosvětově použitelného asistenta. Například toho od Googlu, který se dostal i novinky Xiaomi Mi TV Stick.

Chytrá myš má antibakteriální pouzdro, což je pro zdraví uživatelů určitě dobrá zpráva. Jelikož umí přijímat hlasové instrukce, nechybí pochopitelně ani mikrofon. Komunikuje přes Bluetooth a nabíjí se přes USB-C konektor. Nabízí škálu 1200 – 4000 DPI a baterie kapacitou 750 mAh zvládne 30 dní běžného fungování a až 18 dní pohotovostního režimu. Rozměry jsou 115 x 62 x 35 milimetrů a hmotnost 103 gramů. Nová Xiaomi XiaoAI Smart Mouse je zatím k dostání v e-shopech Xiaomi Mall a Youpin. A to za cenu 149 yuanů neboli zhruba 500 korun.

Chtěli byste myš s hlasovým asistentem?

Zdroj: Gizmo