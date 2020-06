Xiaomi dál posouvá hranice pro výkon nabíječek. Co chystá tentokrát?

Jaký nejvýkonnější nabíjecí adaptér s USB portem jste kdy měli v ruce? Jestli máte nějaký high-end telefon z posledních měsíců, případně moderní laptop, možná se bavíme o vyšších desítkách wattů. Honba za rychlým a efektivním nabíjením rozhodně nekončí a velké slovo má v tomto ohledu Xiaomi. Vloni na jaře čínská firma ukázala velmi výkonný 100W adaptér a teď už má hotového nástupce. Nová Xiaomi nabíječka s označením MDY-12-ED zvládne nabíjet elektroniku výkonem 120 W.

Stejně jako předchůdce má i tento adaptér maximální hodnotu napětí 20 voltů. Víc vlastně ani nejde, jde o strop pro USB rozhraní. Zvýšila se ovšem hodnota okamžitého proudu. Nová Xiaomi nabíječka nabídne až 6 ampérů, čímž poskočí celkový výkon právě na 120 W. K dispozici jsou pochopitelně i menší hodnoty pro nabíjení přístrojů, které takový přísun energie nezvládnou.

A k jakému využití může být nový adaptér určen? Primárně pro nabíjení laptopů, které vyžadují vyšší příkon než telefony. Možná jde dokonce o nabíječku k novému Mi notebooku. Ale i na ty možná u maximální hodnoty dojde. Mobil se 120W nabíjením prý chystá Vivo. Jeho 4000mAh baterie by prý byla nabitá za neskutečných 13 minut. Tady už to ale podle nás hraničí s neúměrným zahříváním. To možná byl i důvod, proč dříve zmíněná varianta s výkonem 100 W nikdy nezamířila na trh.

Jak rychle se asi budou nabíjet telefony třeba za 5 let?

Zdroj: GSMArena