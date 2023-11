Nová sezóna Fortnite potěší oldschool hráče této hry

Vývojáři zveřejnili nejnovější speciální sezónu známé FPS hry od Epic Games a už teď víme, že se vrací ke svým kořenům. Nová sezóna nazvaná “Fortnite OG”, nás vrátí do doby, kdy byla tato hra novinkou na trhu.

Sezóna začíná s ohlédnutím na Kapitolu 1: Sezónu 5. Pro hráče to znamená návrat oblíbených lokalit jako Tilted Towers a klasických předmětů jako assault rifle, pump shotgun, hunting rifle a nákupní vozík.

Během této sezóny se hráči mohou těšit na aktualizace věnované i dalším sezónám. Konkrétně, 9. listopadu se dočkáme návratu prvku sezóny 6, 16. listopadu sezón 7 a 8, a 23. listopadu sezón 9 a X. Každá aktualizace přinese zvláštní překvapení a možná i vzpomínky na ikonické události, jako byla obří rolovací fialová kostka, meteorit nebo vybuchující sopka.

Tato sezóna je výjimečná svou délkou – trvá jen čtyři týdny. Přesto hráči mohou získat OG Pass s možností odemknout až 50 předmětů. Cena zůstává na 950 V-bucks, ale po dokončení můžete získat zpět až 1 000 V-bucks.

Relive the memories. And create new ones. #FortniteOG pic.twitter.com/Lz5KarklHe

— Fortnite (@FortniteGame) October 27, 2023