Nová řada Galaxy F klepe na dveře. Co od telefonů čekat?

Samsung nabízí ve svém segmentu telefonů hned několik řad Galaxy. Od vstupních modelů Galaxy J až po vlajkové Galaxy S. Nyní však klepe na dveře zcela nová řada Galaxy F, která by měla mířit do střední třídy a hlavním lákadlem by měl být kvalitní fotoaparát.

Nová řada Galaxy F klepe na dveře

Jako první by se měl představit model Galaxy F41. Na webu Samsung India unikla také příručka k tomuto modelu, díky níž jsme se dověděli spoustu detailů. Nyní už víme, že bude telefon pohánět čipset Exynos 9611 v kombinaci s 6 GB RAM. Přední stranu pokryje AMOLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů a na první pohled vypadá telefon velice podobně, jako Galaxy M31.

Na zadní straně pak nalezneme celkem tři fotoaparáty, přičemž ten hlavní by měl mít rozlišení 64 megapixelů. Kromě toho na zadní straně nalezneme také čtečku otisků prstů. Telefon by se měl pohybovat v cenovém rozpětí mezi 200 a 270 dolary (4 500 až 6 000 korun bez daně).

Zdroj: gizchina.com