Sbohem, legendo? Launcher, který dobyl naše srdce, nejspíš nadobro končí

Vašek Švec
Publikováno: 8.9.2025 16:00

V roce 2011 jsme se dočkali vydání první verze Nova Launcheru. Aplikace, která nahrazuje výchozí prostředí domovské obrazovky Android zařízení, si velmi brzy našla obrovskou základnu uživatelů a mnoho z nich na ni nedají dopustit dodnes. Tajemství úspěchu tkvělo zejména v jednoduchosti, prakticky bezbřehých možnostech úprav a v neposlední řadě také její rychlosti. V roce 2022 však tvůrce koupila analytická společnost Branch a navzdory všem ujištěním, zde se začal psát začátek pravděpodobného konce populárního launcheru.

Co se Nova Launcheru stalo?

Po odkupu Nova Launcheru se sice společnost Branch dušovala, že původním vývojářům nechá svobodu, nebude do vývoje nijak zasahovat a ten tak může nadále pokračovat jako do té doby. Společnost dokonce učinila veřejný závazek, že pokud dojde k ukončení vývoje, dá k dispozici otevřený kód, aby vývoj Nova Launcheru mohl pokračovat komunitně.

Nicméně, jak se říká: sliby chyby. Jednotliví členové týmu postupně odcházeli, až zbyl pouze původní zakladatel celého projektu Kevin Barry. Ten se poslední rok staral o vývoj aplikace úplně sám, ale jak se zdá, i jemu již došly síly. V posledních měsících se věnoval přípravám na vydání open-source Nova Launcheru, avšak jeho aktivity byly zastaveny samotnou společností Branch – ano, tou, která se sama k vydání open-source kódu před lety zavázala.

To byl patrně poslední hřebíček do rakve a už ani Barry na projektu dál nepracuje a dle jeho slov je celý projekt u ledu a Nova Launcher tak patrně již neobdrží žádnou další aktualizaci. Aplikace je pochopitelně i nadále dostupná v Google Play a v tuto chvíli ji můžete normálně používat. Je však velmi pravděpodobné, že s přibývajícím množstvím nových zařízení a především s novými verzemi Androidu začne mít postupně problémy s kompatibilitou až jednoho dne jednoduše přestane fungovat úplně.

Používáte nebo jste v minulosti používali Nova Launcher?

Zdroj: AH.com

O autorovi
Vašek Švec
Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na…