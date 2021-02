Nová Huawei FreeBuds nesou název 4i a lákají na desetihodinovou výdrž

Čínská společnost Huawei posílá na trh s chytrou elektronikou další bezdrátová sluchátka. Do své řady FreeBuds přidává v rámci nové generace model 4i. Nová TWS (true wireless aneb skutečně bezdrátová) sluchátka disponují aktivním potlačením hluku (ANC), Bluetooth 5.2 konektivitou a dlouhou výdrží. Po stránce designu došlo jen ke kosmetickým změnám a nová Huawei FreeBuds 4i nadále nápadně připomínají původní AirPods od Apple.

Konstrukce se špunty a “tyčinkou” nabídne známé dotykové ovládání. Pro jakékoli Bluetooth připojení základní, po spárování s telefonem se systémem EMUI pokročilé. Poměrně velkým lákadlem bude u této novinky výdrž. Sluchátka by měla na jedno nabití (bez pouzdra) vydržet hrát až deset hodin v případě vypnutého ANC. S aktivním potlačováním hluku by to mělo být 7,5 hodiny. Nová Huawei FreeBuds 4i budou k dostání ve čtyřech barvách – černé, červené a bílé. V Číně se začnou prodávat 8. března za cenu 499 yuanů. To je v přepočtu cca 1 650 Kč. O uvedení ve zbytku světa se zatím neví.

