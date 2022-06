MKBHD odhaluje Nothing Phone (1). Jaký na něj máte názor?

V srpnu minulého roku představila firma Nothing svůj vůbec první produkt. Sluchátka Nothing Ear (1) si v recenzích nevedla vůbec špatně a průměrně dostávala hodnocení přibližně 75 %, což je na vůbec první produkt úspěch. Nutno však podotknout, že zakladatel firmy Carl Pei není v technologické branži žádným nováčkem. Díky němu totiž vznikla společnost OnePlus tvořící chytré telefony. Pokud byste si mysleli, že Carla choutky s chytrými mobily opustily, byli byste na omylu. Nothing totiž brzy světu ukáže svůj Phone (1) a už nějakou dobu jej mohou testovat vybraní recenzenti z celého světa.

MKBHD poodhalil Nothing Phone (1)

YouTube Marques Brownlee jej nyní odhalil na videu, takže si můžeme udělat poměrně jasný názor na to, zda se nám mobil líbí či nikoliv. Ať už je ten váš jakýkoliv, jedno je zcela jasné. Jde o tu nejlepší “kopii” iPhonu 12 na trhu. Na zadní straně se nachází hned několik LED diod, které můžete využít pro různé scénáře. Nothing navíc do svého launcheru přidal desítku vyzváněcích tónů, které hrají v harmonii právě se světýlky vzadu.

The Nothing Phone LOOKS Different

Marques sdělil, že nám více ukázat nemůže. Mezitím však uniklo několik dalších informací. Pod kapotou Nothing Phone (1) má tikat čip Qualcomm Snapdragon 778G+, vepředu zase můžeme počítat s 90Hz AMOLED displejem. K představení má podle dostupných informací dojít ve druhé polovině července.

Jaký máte názor na Nothing Phone (1)?

Zdroj: YouTube MKBHD